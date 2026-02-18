Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf der Tauplitzalm

Wintersportler konnten sich aus Lawine befreien

Steiermark
18.02.2026 14:45
Bei der Rettungsaktion auf der Tauplitzalm hatten es die Einsatzkräfte mit widrigen ...
Bei der Rettungsaktion auf der Tauplitzalm hatten es die Einsatzkräfte mit widrigen Wetterbedingungen zu tun. (Symbolbild)(Bild: Bergrettung Steiermark)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

40 alpine Einsatzkräfte mussten am Faschingsdienstag in Bad Mitterndorf ausrücken, um zwei Wintersportler von der Tauplitzalm zu retten. Widrige Wetterbedingungen erschwerten den Einsatz. Die steirische Bergrettung mahnt nun erneut zur Vorsicht im Gebirge.

0 Kommentare

Am Faschingsdienstag kam es zu gleich zwei Lawinenabgängen im steirischen Bezirk Liezen: Jener am Grimming erfasste keine Menschen. Im Tunnel der Lawinengalerie Untergrimming kam es durch die Schneemassen zu einem Auffahrunfall. Auslöser dafür dürfte die Rotschaltung der Ampel im Tunnel gewesen sein. Verletzt wurde dabei niemand.

Zwei Personen verschüttet
Nicht ganz so glimpflich ging ein Lawinenabgang auf der nur wenige Kilometer entfernten Tauplitzalm in Bad Mitterndorf aus. Zwei Wintersportler wurden dabei im Bereich des Rosskogels teilverschüttet. Die beiden konnten sich allerdings selbst aus den Schneemassen befreien und einen Notruf absetzen. Die Landeswarnzentrale Steiermark löste daraufhin einen Großalarm für die Bergrettungen Tauplitz, Ausseerland, Bad Mitterndorf und Stainach aus.

40 alpine Einsatzkräfte waren bei der Rettungsaktion dabei.
40 alpine Einsatzkräfte waren bei der Rettungsaktion dabei.(Bild: Bergrettung Steiermark)

Zudem wurden mehrere Einsatzteams der Lawinen- und Suchhundestaffel der Bergrettung, die Alpinpolizei, ein Notarzthubschrauber und ein Polizeihubschrauber alarmiert. Insgesamt waren rund 40 alpine Einsatzkräfte vor Ort. Trotz starkem Schneefall, schlechter Sicht und böigem Wind gelang es dem Team des Notarzthubschraubers Christophorus 14, die beiden Personen mit einer Winde zu retten und zur weiteren notfallmedizinischen Versorgung ins Tal zu bringen.

Die Bergrettung mahnt nun erneut, vor Ausflügen die aktuellen Lawinenlageberichte zu überprüfen, notwendige Notfallausrüstung bei sich zu haben und Touren sorgfältig zu planen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
18.02.2026 14:45
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SteiermarkTauplitzBad Mitterndorf
LawineTunnelSchneemasseAuffahrunfallAmpel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.431 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.860 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
120.120 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1434 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1217 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf