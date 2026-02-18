Wintersportler konnten sich aus Lawine befreien

40 alpine Einsatzkräfte mussten am Faschingsdienstag in Bad Mitterndorf ausrücken, um zwei Wintersportler von der Tauplitzalm zu retten. Widrige Wetterbedingungen erschwerten den Einsatz. Die steirische Bergrettung mahnt nun erneut zur Vorsicht im Gebirge.
Am Faschingsdienstag kam es zu gleich zwei Lawinenabgängen im steirischen Bezirk Liezen: Jener am Grimming erfasste keine Menschen. Im Tunnel der Lawinengalerie Untergrimming kam es durch die Schneemassen zu einem Auffahrunfall. Auslöser dafür dürfte die Rotschaltung der Ampel im Tunnel gewesen sein. Verletzt wurde dabei niemand.
Zwei Personen verschüttet
Nicht ganz so glimpflich ging ein Lawinenabgang auf der nur wenige Kilometer entfernten Tauplitzalm in Bad Mitterndorf aus. Zwei Wintersportler wurden dabei im Bereich des Rosskogels teilverschüttet. Die beiden konnten sich allerdings selbst aus den Schneemassen befreien und einen Notruf absetzen. Die Landeswarnzentrale Steiermark löste daraufhin einen Großalarm für die Bergrettungen Tauplitz, Ausseerland, Bad Mitterndorf und Stainach aus.
Zudem wurden mehrere Einsatzteams der Lawinen- und Suchhundestaffel der Bergrettung, die Alpinpolizei, ein Notarzthubschrauber und ein Polizeihubschrauber alarmiert. Insgesamt waren rund 40 alpine Einsatzkräfte vor Ort. Trotz starkem Schneefall, schlechter Sicht und böigem Wind gelang es dem Team des Notarzthubschraubers Christophorus 14, die beiden Personen mit einer Winde zu retten und zur weiteren notfallmedizinischen Versorgung ins Tal zu bringen.
Die Bergrettung mahnt nun erneut, vor Ausflügen die aktuellen Lawinenlageberichte zu überprüfen, notwendige Notfallausrüstung bei sich zu haben und Touren sorgfältig zu planen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.