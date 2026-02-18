Wintersportler konnten sich aus Lawine befreien

Zwei Personen verschüttet

Nicht ganz so glimpflich ging ein Lawinenabgang auf der nur wenige Kilometer entfernten Tauplitzalm in Bad Mitterndorf aus. Zwei Wintersportler wurden dabei im Bereich des Rosskogels teilverschüttet. Die beiden konnten sich allerdings selbst aus den Schneemassen befreien und einen Notruf absetzen. Die Landeswarnzentrale Steiermark löste daraufhin einen Großalarm für die Bergrettungen Tauplitz, Ausseerland, Bad Mitterndorf und Stainach aus.