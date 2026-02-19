Jedes dritte Kind in Graz scheitert bei Radprüfung

KI nicht „Launen einiger Milliardäre“ überlassen
UNO-Generalsekretär:
Viele Mädchen und Buben können nicht Rad fahren – in Graz scheitert mehr als jedes dritte Volksschulkind bei der Fahrradprüfung. Bei starkem Auto- und Öffi-Verkehr wird das zum großen Problem. Am Land schaut die Situation ganz anders aus.
Die Zahlen erschrecken: Im Jahr 2025 machten 1880 Grazer Volksschulkinder die Radfahrprüfung. Von diesen haben 693 die Prüfung beim ersten Antritt nicht bestanden, das entspricht 36,8 Prozent. Die Daten werden von der Argus Radlobby erfasst, die Prüfung wird von der Polizei abgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.