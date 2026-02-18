Vorteilswelt
Wie in Action-Film

Hai jagt zwei Taucher – und dann kommt Helikopter

Ausland
18.02.2026 16:16
Seit dem Jahr 1791 gab es in den Gewässern rund um Australien mehr als 1280 Vorfälle zwischen ...
Seit dem Jahr 1791 gab es in den Gewässern rund um Australien mehr als 1280 Vorfälle zwischen Menschen und Haien, von denen mehr als 250 tödlich endeten. Bei dem jüngsten war im Jänner ein zwölfjähriger Bub nach einer Hai-Attacke im Hafen von Sydney gestorben.(Bild: prochym - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein viereinhalb Meter langer Weißer Hai hatte vor der Westküste Australiens zwei Wassersportler im Visier und umkreiste die zwei Ahnungslosen. Doch dann passierte etwas, das einem Hollywood-Drehbuch entspringen könnte.

Rettungskräfte beobachteten aus einem Helikopter den Raubfisch und filmten ihn. Sie warnten die Wassersportler vor dem gefährlichen Hai, der etwa 190 Kilometer südlich von Perth im Meer schwamm.

„Unsere Crew hat die Sirenen angeschaltet und die Taucher gewarnt, die sich auf ihren Jetski gesetzt und in Sicherheit gebracht haben“, teilte Surf Life Saving Western Australia in Onlinenetzwerken mit.

SharkSmart-App empfohlen
Nach Angaben der Behörden im Bundesstaat Western Australia sind Zwischenfälle mit Haien selten. Sie raten aber zu Vorsichtsmaßnahmen wie etwa dem Tragen einer SharkSmart-App, die fast in Echtzeit auf Haie in der Umgebung hinweist. Bewohner des Bundesstaates bekommen sogar Rabatt beim Kauf eines „wissenschaftlich geprüften und anerkannten“ Geräts zur Abwehr von Raubfischen, die mithilfe elektromagnetischer Felder ferngehalten werden sollen.

Ausland
18.02.2026 16:16
