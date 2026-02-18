Hai jagt zwei Taucher – und dann kommt Helikopter

Seit dem Jahr 1791 gab es in den Gewässern rund um Australien mehr als 1280 Vorfälle zwischen Menschen und Haien, von denen mehr als 250 tödlich endeten. Bei dem jüngsten war im Jänner ein zwölfjähriger Bub nach einer Hai-Attacke im Hafen von Sydney gestorben. (Bild: prochym - stock.adobe.com)