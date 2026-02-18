Wie in Action-Film
Hai jagt zwei Taucher – und dann kommt Helikopter
Ein viereinhalb Meter langer Weißer Hai hatte vor der Westküste Australiens zwei Wassersportler im Visier und umkreiste die zwei Ahnungslosen. Doch dann passierte etwas, das einem Hollywood-Drehbuch entspringen könnte.
Rettungskräfte beobachteten aus einem Helikopter den Raubfisch und filmten ihn. Sie warnten die Wassersportler vor dem gefährlichen Hai, der etwa 190 Kilometer südlich von Perth im Meer schwamm.
„Unsere Crew hat die Sirenen angeschaltet und die Taucher gewarnt, die sich auf ihren Jetski gesetzt und in Sicherheit gebracht haben“, teilte Surf Life Saving Western Australia in Onlinenetzwerken mit.
SharkSmart-App empfohlen
Nach Angaben der Behörden im Bundesstaat Western Australia sind Zwischenfälle mit Haien selten. Sie raten aber zu Vorsichtsmaßnahmen wie etwa dem Tragen einer SharkSmart-App, die fast in Echtzeit auf Haie in der Umgebung hinweist. Bewohner des Bundesstaates bekommen sogar Rabatt beim Kauf eines „wissenschaftlich geprüften und anerkannten“ Geräts zur Abwehr von Raubfischen, die mithilfe elektromagnetischer Felder ferngehalten werden sollen.
