Jane Fonda ruft zum Kampf für Meinungsfreiheit auf

Zur Verteidigung der Meinungsfreiheit hat Jane Fonda zusammen mit Hunderten Hollywoodstars eine Protestbewegung aus der Zeit des Kalten Krieges wieder zum Leben erweckt. Natalie Portman, Sean Penn und Anne Hathaway sowie Regisseure wie Spike Lee und Aaron Sorkin gehören zu den mehr als 550 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern des „Committee for the First Amendment“, wie sie am Mittwoch (Ortszeit) verkündeten.