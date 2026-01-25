Wehrdienstreform bringt Straffung von Zivildienst

„Kinder- und Jugendbetreuung in Indien, Wiederbewaldung in Costa Rica und freiwillige Tätigkeit in internationalen Umwelt-NGOs gehen sich aus meiner Sicht nicht aus. Zivildienst bedeutet für mich ein Beitrag zur zivilen Landesverteidigung im Inland. Die genannte Art von Freiwilligem Sozialem Jahr leistet nicht nur keinen Beitrag zur Resilienz Österreichs, sie ist auch mit dem System des Wehr- und Wehrersatzdienstes nicht vereinbar. Deshalb sollte sie auch nicht als Ersatz für den Zivildienst gelten“, so die Ministerin.