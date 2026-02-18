Soldaten kommen mit einem „blauem Auge“ davon

Zwei heuer im Jänner bekanntgewordene Werbevideos eines Ennser Armyshops hatten heeresintern für ziemlichen Wirbel gesorgt. Wie berichtet, war ein Vizeleutnant aus Götzendorf mit einem Dutzend Grundwehrdienern in den Militarystore gekommen, hatte die dortigen Artikel in den höchsten Tönen gelobt und seine Untergebenen zum Kauf motiviert.