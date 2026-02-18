Soldaten kommen mit einem „blauem Auge“ davon
Reklame für Armyshop
Nach dem „Shopping“-Trip und einem Werbevideo für einen privaten Ennser Militarystore (OÖ) bleiben ein Bundesheer-Vizeleutnant und der Kommandant der Ennser Unteroffiziersakademie nun Disziplinarstrafen erspart. Ein Gutachten wurde erstellt.
Zwei heuer im Jänner bekanntgewordene Werbevideos eines Ennser Armyshops hatten heeresintern für ziemlichen Wirbel gesorgt. Wie berichtet, war ein Vizeleutnant aus Götzendorf mit einem Dutzend Grundwehrdienern in den Militarystore gekommen, hatte die dortigen Artikel in den höchsten Tönen gelobt und seine Untergebenen zum Kauf motiviert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.