Travis Kelce überhäuft Swift mit Luxusgeschenken!

Mehr geht wirklich nicht! Der NFL-Star Travis Kelce hat am vergangenen Wochenende bewiesen, dass er in Sachen Romantik in einer eigenen Liga spielt. Bevor im Sommer die „Blockbuster-Hochzeit“ des Jahres ansteht, läutet Travis den ultimativen Countdown ein – mit Geschenken, die jedes Fan-Herz höherschlagen lassen.
Der 141.000-Dollar-Valentinstag
Wenn es um große Gesten geht, spielt Travis Kelce längst in seiner eigenen Liga – und das nicht nur auf dem Footballfeld. Für ihren letzten Valentinstag als verlobtes Paar hat der dreifache Super-Bowl-Champion tief in die Tasche gegriffen und seiner Taylor ein Geschenkfeuerwerk im Wert von unglaublichen 141.000 Dollar beschert.
Insider berichten, dass Kelce eine exklusive Luxus-Offensive gestartet hat, die selbst Hollywood-Stars staunen lässt. Auf seiner Valentinstags‑Shoppingliste standen: Zwei High-End-Uhren, darunter eine Rolex – Gesamtwert: über 100.000 Dollar, drei Designer-Pieces von Louis Vuitton, inklusive einer Varsity-Jacke für satte 6.000 Dollar sowie ein edler Hermès-Kaftan, perfekt für Taylors entspannte Stunden abseits des Rampenlichts
Kelce beweist damit einmal mehr, dass er nicht nur auf dem Spielfeld punktet, sondern auch im Herzen seiner Liebsten. Und mal ehrlich: Wenn das der Verlobungs-Valentinstag war – wie soll dann erst der erste als Ehepaar aussehen?
Der 100-Tage-Blumen-Plan
Denn der Sportler kann es nicht erwarten, Swifts Ehemann zu werden. Es heißt, der Schmuck war erst der Anfang. Wie „The U.S. Sun“ berichtet, hat Kelce eine hochemotionale Überraschung für die Zeit bis zur Hochzeit im Juni geplant. Ein Insider verrät: „Er will sie auf die schönste Art und Weise überwältigen.“
Ab 100 Tagen vor der Hochzeit beginnt für Taylor ein regelrechter Blumen-Marathon. Genau 100 Tage vor dem großen Moment erhält sie den ersten Strauß von Kelce – ein symbolischer Auftakt. Weitere florale Liebesbotschaften folgen am 50. und am 30. Tag. Doch das ist nur der Anfang.
Mit dem letzten Monat vor der Trauung setzt Travis offenbar auf pure Romantik: Von da an soll Taylor täglich mit ihren Lieblingsblumen überrascht werden. Ein regelrechter Blütenregen, der ihr Anwesen in einen duftenden Garten verwandeln soll.
Auf dem Plan stehen Rosen in allen Farben, üppige Hortensien und elegante Orchideen – ein tägliches Ritual, das nicht nur luxuriös klingt, sondern auch zeigt, wie sehr der Football-Star seine zukünftige Frau verwöhnen möchte.
Hochzeit im „Floral Wonderland“
Die Trauung findet voraussichtlich in Taylors 32-Millionen-Dollar-Anwesen in Rhode Island statt. Dass das Paar Blumen liebt, zeigt auch das Budget für die Hochzeitslocation: Gerüchten zufolge fließen allein 1,2 Millionen Dollar in die Landschaftsgestaltung und spezialisierte Gärtner, um das Grundstück in ein echtes „Blumen-Wunderland“ zu verwandeln.
