Travis Kelce überhäuft Swift mit Luxusgeschenken!

Der 141.000-Dollar-Valentinstag

Wenn es um große Gesten geht, spielt Travis Kelce längst in seiner eigenen Liga – und das nicht nur auf dem Footballfeld. Für ihren letzten Valentinstag als verlobtes Paar hat der dreifache Super-Bowl-Champion tief in die Tasche gegriffen und seiner Taylor ein Geschenkfeuerwerk im Wert von unglaublichen 141.000 Dollar beschert.