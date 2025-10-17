Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royaler Knaller!

Swift lädt William & Kate zu ihrer Hochzeit ein!

Royals
17.10.2025 16:03
Taylor Swift und Travis Kelce haben sich Ende August verlobt. Ihre Hochzeit wird das Mega-Event ...
Taylor Swift und Travis Kelce haben sich Ende August verlobt. Ihre Hochzeit wird das Mega-Event schlechthin!(Bild: instagram.com/taylorswift)

Pop-Superstar Taylor Swift (35) und ihr Verlobter, Football-Gott Travis Kelce (35), planen die Hochzeit des Jahrzehnts – und ein Insider packt jetzt aus: Auf der exklusiven Gästeliste stehen die britischen Royals! Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) sollen eine Einladung erhalten!

0 Kommentare

Es wird die Party des Jahres! Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce stecken mitten in den Vorbereitungen für ihre Promi-Traumhochzeit (Gerüchte tippen auf Sommer 2026). Doch während die Fans über das Brautkleid und das Menü spekulieren, sorgt eine Enthüllung aus den USA für noch größere Aufregung.

​Ein Insider plauderte gegenüber „Fox News“ das Mega-Geheimnis aus: Taylor Swift will Prinz William und Prinzessin Kate zu ihrem Fest einladen!

Prinz William mit seinen Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte backstage beim ...
Prinz William mit seinen Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte backstage beim Taylor-Swift-Konzert in London(Bild: Taylor Swift)

​Taylor und William: Freundschaft seit 10 Jahren!
Was kaum jemand wusste: Die Beziehung zwischen der amerikanischen Pop-Queen und dem zukünftigen König von England ist viel enger, als es den Anschein hatte!

​Die Quelle: „Taylor Swift ist eine sehr gerissene Akteurin, die ihre Fangemeinde entwickelt, unglaublich hart an einigen der populärsten Popsongs des letzten Jahrzehnts arbeitet und vor über 10 Jahren eine gute Freundschaft mit dem zukünftigen König Prinz William gefestigt hat.“

Lesen Sie auch:
Seit August sind Taylor Swift und Travis Kelce verlobt.
Podcast als Ablenkung
Taylor Swift verrät: So lief Kelces Heiratsantrag
09.10.2025
„Hat Spaß gemacht“
Kelce spricht erstmals über Verlobung mit Swift
03.09.2025

​Diese freundschaftliche Verbindung ist offenbar Gold wert! Laut dem Insider gipfelte die Freundschaft in „privaten Briefen, inspirierenden Karten und guten Wünschen für Prinzessin Catherine in ihrem schweren Jahr.“

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.677 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Steiermark
Ärztin: „Du weißt nicht, was du uns angetan hast!“
94.729 mal gelesen
Die beiden Chirurgen im Gerichtssaal des Bezirksgerichts Graz-Ost
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
88.982 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Mehr Royals
Royal & Reich
Kate macht „Rich Girl Hair“-Look zum Mega-Trend
Royaler Knaller!
Swift lädt William & Kate zu ihrer Hochzeit ein!
Königliche Treffen
Royals geben sich bei Papst Leo Klinke in die Hand
Virginia Giuffre:
„Andrew glaubte, Sex mit mir sei Geburtsrecht“
Voll süß!
Prinz Louis soll „Conker“-Schirmherr werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf