Swift lädt William & Kate zu ihrer Hochzeit ein!

Pop-Superstar Taylor Swift (35) und ihr Verlobter, Football-Gott Travis Kelce (35), planen die Hochzeit des Jahrzehnts – und ein Insider packt jetzt aus: Auf der exklusiven Gästeliste stehen die britischen Royals! Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) sollen eine Einladung erhalten!
Es wird die Party des Jahres! Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce stecken mitten in den Vorbereitungen für ihre Promi-Traumhochzeit (Gerüchte tippen auf Sommer 2026). Doch während die Fans über das Brautkleid und das Menü spekulieren, sorgt eine Enthüllung aus den USA für noch größere Aufregung.
Ein Insider plauderte gegenüber „Fox News“ das Mega-Geheimnis aus: Taylor Swift will Prinz William und Prinzessin Kate zu ihrem Fest einladen!
Taylor und William: Freundschaft seit 10 Jahren!
Was kaum jemand wusste: Die Beziehung zwischen der amerikanischen Pop-Queen und dem zukünftigen König von England ist viel enger, als es den Anschein hatte!
Die Quelle: „Taylor Swift ist eine sehr gerissene Akteurin, die ihre Fangemeinde entwickelt, unglaublich hart an einigen der populärsten Popsongs des letzten Jahrzehnts arbeitet und vor über 10 Jahren eine gute Freundschaft mit dem zukünftigen König Prinz William gefestigt hat.“
Diese freundschaftliche Verbindung ist offenbar Gold wert! Laut dem Insider gipfelte die Freundschaft in „privaten Briefen, inspirierenden Karten und guten Wünschen für Prinzessin Catherine in ihrem schweren Jahr.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.