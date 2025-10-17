Swift lädt William & Kate zu ihrer Hochzeit ein!

Es wird die Party des Jahres! Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce stecken mitten in den Vorbereitungen für ihre Promi-Traumhochzeit (Gerüchte tippen auf Sommer 2026). Doch während die Fans über das Brautkleid und das Menü spekulieren, sorgt eine Enthüllung aus den USA für noch größere Aufregung.