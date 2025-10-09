Taylor Swift verrät: So lief Kelces Heiratsantrag

„Er hatte den Ring schon eine ganz schön lange Zeit, bevor er mir den Antrag gemacht hat“, plauderte Taylor Swift bei der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon aus, wie ihre Verlobung mit NFL-Profi Travis Kelce ablief.
Mit einem Riesen-Klunker am Finger erschien der Pop-Superstar im Studio der Late-Night-Show. Diesen habe Swifts Verlobter bereits eine ganze Zeit lang gehabt, um ihn mit einem Juwelier perfekt anzupassen.
Vorbereitungen im Garten
Damit die 35-Jährige nichts von seinen Verlobungsplänen merkt, dürfte sich Kelce eine besondere Ablenkung überlegt haben. Als der Football-Star Swift einlud, im Podcast „New Heights“, den Kelce gemeinsam mit seinem Bruder Jason betreibt, ihr neues Album „The Life of a Showgirl“ anzukündigen, habe er das auch deshalb getan, um seine Freundin davon abzulenken, was vor dem Haus gerade passiert, ist Swift überzeugt. Dort liefen nämlich bereits die Vorbereitungen auf den Antrag.
Dabei habe sich die Sängerin bereits gewundert, wieso Kelce denn so angespannt war. Denn: „Er ist eigentlich nie nervös.“ Seinen Vorschlag, hinter dem Haus ein Gläschen Wein zu trinken, nahm sie jedoch an und siehe da: Der gesamte Garten war mit Rosen dekoriert, während der Tight End der Kansas City Chiefs vor ihr auf die Knie ging. „Er ist einfach mein liebster Mensch, den ich jemals kennenlernen durfte“, freut sich Swift, den Rest ihres Lebens an der Seite von Kelce verbringen zu dürfen.
