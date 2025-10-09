Taylor Swift verrät: So lief Kelces Heiratsantrag

Dabei habe sich die Sängerin bereits gewundert, wieso Kelce denn so angespannt war. Denn: „Er ist eigentlich nie nervös.“ Seinen Vorschlag, hinter dem Haus ein Gläschen Wein zu trinken, nahm sie jedoch an und siehe da: Der gesamte Garten war mit Rosen dekoriert, während der Tight End der Kansas City Chiefs vor ihr auf die Knie ging. „Er ist einfach mein liebster Mensch, den ich jemals kennenlernen durfte“, freut sich Swift, den Rest ihres Lebens an der Seite von Kelce verbringen zu dürfen.