Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Joe Tiger Pachler:

„Werde bis zum letzten Atemzug im Ring stehen“

Kärnten
15.02.2026 18:00
Joe Tiger Pachler erinnert sich mit Freude an seine sportliche Vergangenheit, nimmt die ...
Joe Tiger Pachler erinnert sich mit Freude an seine sportliche Vergangenheit, nimmt die Leidenschaft zum Boxen aber auch mit in die Zukunft.(Bild: Joe Tiger Pachler)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Ein „Klassentreffen“ der ganz besonderen Art besuchte Boxer-Legende Joe Tiger Pachler – seine Leidenschaft zum Sport will der 76-Jährige übrigens noch lange nicht aufgeben.

0 Kommentare

Dreifacher Staatsmeister (1972, 1973, 1981) und Europameister (1978) im Weltergewicht – eine Legende des österreichischen Boxsports. Die Rede ist freilich von Josef Pachler, besser bekannt als Joe Tiger Pachler.

Im Vorjahr feierte der Lavamünder seinen 75. Geburtstag und wurde dabei für sein Lebenswerk geehrt. Dieser Tage feiert er aber etwas ganz anderes: „Ich war am Wochenende bei meinem Bruder Fredy, der ein Sporterlokal in Inzersdorf hat, dort stieg das große Geburtstagsfest für Trainer Josef Kovarik, der 95 wurde“, sagt Pachler zur „Krone“.

Und er verrät: „Pepe war als Trainer und Mentor erfolgreich – eigentlich war er aber Schuhmacher, sein bekanntester Kunde war der berühmte Sänger Ivan Rebroff.“

Pachler mit Muhammad Ali, dem größtem Box-Champion aller Zeiten
Pachler mit Muhammad Ali, dem größtem Box-Champion aller Zeiten(Bild: Joe Tiger Pachler)
Joe Tiger Pachler hat seinem ehemaligen Trainer und Mentor Josef „Pepe“ Kovarik viel zu ...
Joe Tiger Pachler hat seinem ehemaligen Trainer und Mentor Josef „Pepe“ Kovarik viel zu verdanken.(Bild: Joe Tiger Pachler, Krone KREATIV)
Bei der Kärntner Nacht des Sports mit Militär- kommandant a.D. Walter Gitschthaler.
Bei der Kärntner Nacht des Sports mit Militär- kommandant a.D. Walter Gitschthaler.(Bild: GEPA)

„Klassentreffen“ der besonderen Art
„Unter Kovarik holten viele Titel“, erinnert sich die Sportlerlegende – sowohl Joe als auch sein Bruder Fredy wurden je dreimal Meister; auch Erwin Pucher sammelte drei Titel, Gerhard Findenig und sein Zwillingsbruder Manfred sogar vier.

„Viele waren beim Fest dabei“, freut sich der ehemalige Boxer, der später an 25 Marathons teilnahm, auch in New York lief. Beruflich war er 42 Jahre beim Heer, zwölf Jahre davon führte der Unteroffizier das Heereszentrum in Faak. „Damals war ich Chef von vielen berühmten Sportlern wie Olympiasiegerin Lara Vadlau, Michaela Taupe-Traer, Lisa Perterer oder Rainer Schönfelder.“

Lesen Sie auch:
Joe „Tiger“ Pachler: Boxlegende feiert Geburtstag.
75. Geburtstag
Joe „Tiger“ Pachler steigt noch immer in den Ring
22.01.2025
Krone Plus Logo
Ex-Boxer Jo Pachler:
„Wenn Tyson ihn trifft, gehen die Lichter aus“
13.11.2024

In den Ring steigt Pachler übrigens immer noch , er leitet seit Jahren die Boxkurse am Klagenfurter Universitätssportinstitut. „Boxen ist in erster Linie Verteidigung. Ich finde, es ist das beste Training der Welt. Viele Damen sind dabei.“ Auch in St. Stefan im Lavanttal hilft er als Box-Trainer aus. „Es geht sich schön aus. Ich werde so lange im Ring stehen, bis ich meinen letzten Atemzug mache.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
15.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
196.086 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
147.159 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
111.756 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
808 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
732 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Mehr Kärnten
Joe Tiger Pachler:
„Werde bis zum letzten Atemzug im Ring stehen“
2:1 gegen den WAC
Blau-weißer Achtungserfolg im Abstiegskampf
Krone Plus Logo
Neues von gestern
Wie es einst wirklich war, erzählt der Zwein-Blog
„Krone“-Selbsttest
Indoor-Cycling: Wenn das Radfahren zur Party wird
Bad Eisenkappel
In historischem Hotel: Neues Reich für die Polizei
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf