„Werde bis zum letzten Atemzug im Ring stehen“

In den Ring steigt Pachler übrigens immer noch , er leitet seit Jahren die Boxkurse am Klagenfurter Universitätssportinstitut. „Boxen ist in erster Linie Verteidigung. Ich finde, es ist das beste Training der Welt. Viele Damen sind dabei.“ Auch in St. Stefan im Lavanttal hilft er als Box-Trainer aus. „Es geht sich schön aus. Ich werde so lange im Ring stehen, bis ich meinen letzten Atemzug mache.“