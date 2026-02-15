„Werde bis zum letzten Atemzug im Ring stehen“

Ein „Klassentreffen“ der ganz besonderen Art besuchte Boxer-Legende Joe Tiger Pachler – seine Leidenschaft zum Sport will der 76-Jährige übrigens noch lange nicht aufgeben.
Dreifacher Staatsmeister (1972, 1973, 1981) und Europameister (1978) im Weltergewicht – eine Legende des österreichischen Boxsports. Die Rede ist freilich von Josef Pachler, besser bekannt als Joe Tiger Pachler.
Im Vorjahr feierte der Lavamünder seinen 75. Geburtstag und wurde dabei für sein Lebenswerk geehrt. Dieser Tage feiert er aber etwas ganz anderes: „Ich war am Wochenende bei meinem Bruder Fredy, der ein Sporterlokal in Inzersdorf hat, dort stieg das große Geburtstagsfest für Trainer Josef Kovarik, der 95 wurde“, sagt Pachler zur „Krone“.
Und er verrät: „Pepe war als Trainer und Mentor erfolgreich – eigentlich war er aber Schuhmacher, sein bekanntester Kunde war der berühmte Sänger Ivan Rebroff.“
„Klassentreffen“ der besonderen Art
„Unter Kovarik holten viele Titel“, erinnert sich die Sportlerlegende – sowohl Joe als auch sein Bruder Fredy wurden je dreimal Meister; auch Erwin Pucher sammelte drei Titel, Gerhard Findenig und sein Zwillingsbruder Manfred sogar vier.
„Viele waren beim Fest dabei“, freut sich der ehemalige Boxer, der später an 25 Marathons teilnahm, auch in New York lief. Beruflich war er 42 Jahre beim Heer, zwölf Jahre davon führte der Unteroffizier das Heereszentrum in Faak. „Damals war ich Chef von vielen berühmten Sportlern wie Olympiasiegerin Lara Vadlau, Michaela Taupe-Traer, Lisa Perterer oder Rainer Schönfelder.“
In den Ring steigt Pachler übrigens immer noch , er leitet seit Jahren die Boxkurse am Klagenfurter Universitätssportinstitut. „Boxen ist in erster Linie Verteidigung. Ich finde, es ist das beste Training der Welt. Viele Damen sind dabei.“ Auch in St. Stefan im Lavanttal hilft er als Box-Trainer aus. „Es geht sich schön aus. Ich werde so lange im Ring stehen, bis ich meinen letzten Atemzug mache.“
