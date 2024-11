„Wenn Tyson ihn trifft, gehen die Lichter aus“

„Mein erster Gedanke war ,Warum tut er sich das an?‘“ Die Rückkehr von Mike Tyson in den Boxring sorgte bei Jo „Tiger“ Pachler für Kopfschütteln. Tyson kämpft in der Nacht auf Samstag gegen den Youtube-Star Jake Paul, über 80.000 Fans sollen in Texas live dabei sein, weltweit Millionen via Streamingdienst „Netflix“. „Er ist 58 Jahre, wem will er noch etwas beweisen? Ich hab mich an George Foreman erinnert gefühlt“, so Österreichs Box-Veteran, der 1978 den EM-Titel im Weltergewicht erobert hatte.