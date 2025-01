Joe „Tiger“ Pachler steigt noch immer in den Ring

Mit Joe „Tiger“ Pachler feiert eine Kärntner Legende am Donnerstag seinen 75. Geburtstag. Der Lavanttaler war der erste Kärntner Box-Europameister. „Der Kampf im Weltergewicht war vor 5000 Fans in Villach und fand 1978 an einem Fußball-Feiertag statt. Denn zur gleichen Zeit, wie ich gegen den Dänen Jörgen Hansen im Ring stand, hat Österreich bei der WM in Cordoba Deutschland mit einem 3:2 geschlagen.“