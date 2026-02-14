Vorteilswelt
But he was caught

How Linzer replaced medical school with ChatGPT

14.02.2026 05:00
"Dr. Münchhausen" from Linz applied for registration in the official list of doctors with the ...
"Dr. Münchhausen" from Linz applied for registration in the official list of doctors with the fake certificate.
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Finally a doctor! It's a long road if you take it as intended. But a 27-year-old wanted to take a shortcut with the help of artificial intelligence. And ended up in a dead end on the home stretch. The excuse for his criminal creativity is almost romantic—but only almost.

Why struggle through years of medical school when you can just print out a certificate? A 27-year-old man from Linz had ChatGPT generate a certificate from the Medical University of Vienna and then submitted it to the Austrian Medical Association to be added to the list of doctors.

