But he was caught
How Linzer replaced medical school with ChatGPT
Finally a doctor! It's a long road if you take it as intended. But a 27-year-old wanted to take a shortcut with the help of artificial intelligence. And ended up in a dead end on the home stretch. The excuse for his criminal creativity is almost romantic—but only almost.
Why struggle through years of medical school when you can just print out a certificate? A 27-year-old man from Linz had ChatGPT generate a certificate from the Medical University of Vienna and then submitted it to the Austrian Medical Association to be added to the list of doctors.
