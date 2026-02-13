Familien kämpfen lautstark für ihre Tageseltern

Laut ist es zugegangen am Platzl in Salzburg. Denn knapp 100 Menschen haben sich versammelt, um gegen 83 Kündigungen zu demonstrieren, die das Tageselternzentrum (TEZ) ausgesprochen hat. Dabei haben die Mitarbeitenden die Wahl: Entweder sie unterschreiben bis zum 15. März neue Verträge, in denen es keinen Gehaltsbonus in Höhe von 20 Prozent mehr gibt, oder sie werden hinausgeworfen.