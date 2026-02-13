Kündigungen der Tagesmütter nur aufgeschoben

Dabei gab es für die Tageseltern auch gleich ein Ultimatum: Wer bis 1. März die Änderungskündigungen – und damit den Gehaltsverlust – nicht unterschreibt, muss gehen. Nun ruderte die Geschäftsführung hier etwas zurück – und setzte das Datum auf den 15. März. Widerstand kommt vom TEZ-Betriebsrat, wie dessen Vorsitzende, Daniela Kandler, erzählt: „Unsere Maßnahmen zeigen Wirkung. Aber wenn sich nichts ändert, werden sehr viele unserer Kolleginnen tatsächlich gehen.“