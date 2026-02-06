Tageseltern sauer: „Der Finanzcrash war absehbar!“

„Ich habe seit 2024 darauf hingewiesen, dass sich das nicht ausgeht“, sagt Daniela Kandler verzweifelt. Seit sie Betriebsratsvorsitzende im Tageselternzentrum ist, hätte sie sich mehr Transparenz gewünscht. Worum geht‘s? Wie mehrmals berichtet, hat die Geschäftsführung des Tageselternzentrums (TEZ) am Dienstag 83 Tageseltern beim Arbeitsmarktservice zur Kündigung vorangemeldet.