„Versprechen einhalten“: Betriebsrat bleibt hart

Vor exakt einer Woche platzte die Bombe. Mehr als 80 Tageseltern des Salzburger Vereins „Zentrum für Tageseltern“ (TEZ) sind zur Kündigung angemeldet! Der Verein sei in massive finanzielle Schieflage geraten. Zwischen Ausgaben und Einnahmen sowie Fördermitteln der öffentlichen Hand klaffe eine immer größer werdende Lücke – die „Krone“ hat mehrfach über die Probleme berichtet.