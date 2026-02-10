„Versprechen einhalten“: Betriebsrat bleibt hart

Melissa Naschenweng soll wieder im ORF moderieren
Wunsch der Chef-Etage
Ein für kommenden Donnerstag angesetzter Termin zur Zukunft der Mitarbeiter im Salzburger Tageselternzentrum (TEZ) könnte noch platzen. Die Personalvertretung beharrt auf gemachte Versprechen seitens der Geschäftsführung und verlangt die Rücknahme der Kürzungen.
Vor exakt einer Woche platzte die Bombe. Mehr als 80 Tageseltern des Salzburger Vereins „Zentrum für Tageseltern“ (TEZ) sind zur Kündigung angemeldet! Der Verein sei in massive finanzielle Schieflage geraten. Zwischen Ausgaben und Einnahmen sowie Fördermitteln der öffentlichen Hand klaffe eine immer größer werdende Lücke – die „Krone“ hat mehrfach über die Probleme berichtet.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.