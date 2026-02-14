Harder müssen im Spitzenspiel zu Leader Ferlach

Kann der HC Hard heute gegen HLA Meisterliga-Leader Ferlach eine offene Rechnung begleichen und die 27:32-Heimpleite im Herbst vergessen machen? SPORT Krone zeigt das Spitzenspiel ab 19 Uhr im Livestream!
„Persönlich freue ich mich sehr, in meiner Heimat zu spielen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr unangenehm ist, dort als Gegner aufzulaufen“, verrät Hard-Youngster Nico Sager, der erst im vorigen Sommer von den Kärntnern an den Bodensee gewechselt war, im Vorfeld des heutigen Spitzenspiels der HLA Meisterliga bei Tabellenführer Ferlach“.
„Wir werden alles dafür tun...“
Die viertplatzierten Harder haben zudem noch eine Rechung mit dem Überraschungsteam offen. Im September setzte es für die Mannschaft von Headcoach Hannes Jon Jonsson eine empfindliche 27:32-Heimpleite, bei der man zur Pause sogar mit 13:22 zurücklag. „Diese Rechnung wollen wir jetzt begleichen“, gibt sich Sager kämpferisch und verspricht: „Wir werden alles dafür tun, um die zwei Punkte ins Ländle mitzunehmen.“
Den Spirit mitnehmen
Das will auch Tumi Runarsson und ist nach dem 33:29-Heimsieg gegen den UHC Hollabrunn optimistisch: „Da haben wir die letzten 15 Minuten sehr gut gekämpft – diesen Spirit wollen wir mitnehmen.“
