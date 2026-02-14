Harder müssen im Spitzenspiel zu Leader Ferlach

„Wir werden alles dafür tun...“

Die viertplatzierten Harder haben zudem noch eine Rechung mit dem Überraschungsteam offen. Im September setzte es für die Mannschaft von Headcoach Hannes Jon Jonsson eine empfindliche 27:32-Heimpleite, bei der man zur Pause sogar mit 13:22 zurücklag. „Diese Rechnung wollen wir jetzt begleichen“, gibt sich Sager kämpferisch und verspricht: „Wir werden alles dafür tun, um die zwei Punkte ins Ländle mitzunehmen.“