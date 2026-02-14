Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwierige Aufgabe

Harder müssen im Spitzenspiel zu Leader Ferlach

Vorarlberg
14.02.2026 05:55
Nico Sager kam aus Kärnten zu den Vorarlbergern.
Nico Sager kam aus Kärnten zu den Vorarlbergern.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Kann der HC Hard heute gegen HLA Meisterliga-Leader Ferlach eine offene Rechnung begleichen und die 27:32-Heimpleite im Herbst vergessen machen? SPORT Krone zeigt das Spitzenspiel ab 19 Uhr im Livestream!

0 Kommentare

„Persönlich freue ich mich sehr, in meiner Heimat zu spielen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr unangenehm ist, dort als Gegner aufzulaufen“, verrät Hard-Youngster Nico Sager, der erst im vorigen Sommer von den Kärntnern an den Bodensee gewechselt war, im Vorfeld des heutigen Spitzenspiels der HLA Meisterliga bei Tabellenführer Ferlach“.

„Wir werden alles dafür tun...“
Die viertplatzierten Harder haben zudem noch eine Rechung mit dem Überraschungsteam offen. Im September setzte es für die Mannschaft von Headcoach Hannes Jon Jonsson eine empfindliche 27:32-Heimpleite, bei der man zur Pause sogar mit 13:22 zurücklag. „Diese Rechnung wollen wir jetzt begleichen“, gibt sich Sager kämpferisch und verspricht: „Wir werden alles dafür tun, um die zwei Punkte ins Ländle mitzunehmen.“

Lesen Sie auch:
Die siegreichen Handballer des HC Hard
Final-Sieg gegen Graz
HC Hard holt sich Premieren-Titel beim HNDBL3BEAT!
30.01.2026
Handball-Liga
Hard besiegt Hollabrunn beim Rückrundenstart 33:29
06.02.2026

Den Spirit mitnehmen
Das will auch Tumi Runarsson und ist nach dem 33:29-Heimsieg gegen den UHC Hollabrunn optimistisch: „Da haben wir die letzten 15 Minuten sehr gut gekämpft – diesen Spirit wollen wir mitnehmen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
14.02.2026 05:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 4°
Symbol Regen
Bludenz
4° / 6°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
4° / 6°
Symbol Regen
Feldkirch
3° / 6°
Symbol Regen

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
182.663 mal gelesen
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
109.417 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
109.066 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2200 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
853 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
852 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Mehr Vorarlberg
Schwierige Aufgabe
Harder müssen im Spitzenspiel zu Leader Ferlach
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen SCR Altach
Krone Plus Logo
Fans feierten Hämmerle
„Ein Wahnsinn, dass ich das so etwas erleben darf“
Absage von Wallner
Keine neue Aufteilung bei den Sozialfondskosten
Gegen Unterhaching
Torloser Test! Nur ein Austria-Sieg vor Ligastart
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf