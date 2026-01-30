Ab 15.30 Uhr Live: Final-Four im Liga-Handball-Cup

Es ist alles angerichtet für ein episches Finalturnier heute beim MEHR LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe. Wer kann sich erstmals den Ligacup sichern – mit Krems, Hard, Graz und den JAGS aus Vöslau stehen sich vier starke Teams gegenüber. krone.tv überträgt dieses Handball-Spektakel ab 15.30 Uhr live.