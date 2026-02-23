Einbrecher räumten den Tresor von Bergbahn leer

Sie kamen in der Nacht auf Montag – und sie verschwanden unerkannt. Jene Einbrecher, die bei der Bergbahn Buchensteinwand in St. Ulrich am Pillersee in Tirol fette Beute machten. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Da dürften wohl Profis am Werk gewesen sein. Die noch unbekannten Täter schlugen zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, zu. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zum Verwaltungsgebäude der Bergbahn Buchensteinwand in St. Ulrich. Dort gelang es ihnen, einen Stahltresor zu öffnen. Wie die Polizei ausführt, waren die Täter mit Einbruchswerkzeug ausgestattet.
Schaden mehr als 10.000 Euro
Die Einbrecher räumten den Tresor leer. Ebenso einen Rollcontainter, in dem sich ebenfalls Bargeld befand. Gestohlen wurden auch mehrere Telefonkabel und eine an der Fassade angebrachte WLan-Box. Die Ermittler beziffern den Schaden auf mehr als 10.000 Euro.
Die Polizei Fieberbrunn bittet um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer: 059133/7202. Hinweise nimmt aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.