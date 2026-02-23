Einbrecher räumten den Tresor von Bergbahn leer

Da dürften wohl Profis am Werk gewesen sein. Die noch unbekannten Täter schlugen zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, zu. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zum Verwaltungsgebäude der Bergbahn Buchensteinwand in St. Ulrich. Dort gelang es ihnen, einen Stahltresor zu öffnen. Wie die Polizei ausführt, waren die Täter mit Einbruchswerkzeug ausgestattet.