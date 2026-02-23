Deutscher Tormann verging sich an Burgenländerin

Am Montag saß also der Richtige im Saal 7 und bekannte sich „nicht schuldig“. Ja, man habe herumgefummelt auf dem Parkplatz. „Aber es war alles einvernehmlich. Sie hat meine Hose zuerst aufgemacht, dann ich ihre. Die Initiative ging klar von ihr aus.“ Und überhaupt: „Sie hätte ja um Hilfe rufen können. Es waren genug Leute dort, die das hören hätten können.“ Nach zehn Minuten seien die beiden wieder hineingegangen. „Sie hat gut gelaunt getanzt. Geredet haben wir aber nicht mehr miteinander.“