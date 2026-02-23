Vorteilswelt
Ein Jahr elektrisch unterwegs mit dem Skoda Elroq

Motor
23.02.2026 18:25
Bezahlte Anzeige
(Bild: krone.tv)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Vor einem Jahr erfüllte sich für Milena Tomic aus Wien ein besonderer Traum: Beim „Krone“-Gewinnspiel im Rahmen der Wiener Elektro Tage gewann sie einen brandneuen Škoda Elroq und durfte den vollelektrischen Kompakt-SUV ein ganzes Jahr lang im Alltag testen. Jetzt ist die Zeit gekommen, den Wagen zurückzugeben – und das Fazit fällt eindeutig aus.

„Ich werde ihn vermissen“
„Am Anfang war alles neu - vor allem das Laden“, erinnert sich Milena. „Aber schon nach kurzer Zeit war der Elroq ganz selbstverständlich Teil meines Alltags.“ Einkäufe, Familienbesuche, spontane Ausflüge oder Fahrten quer durch Wien: Der elektrische Škoda war immer dabei. Dass sich direkt vor ihrer Haustür eine Ladestation befindet, machte den Umstieg auf Elektromobilität besonders einfach.

(Bild: krone.tv)

578 Kilometer Reichweite, die im Alltag überzeugt
Mit seiner 82-kWh-Batterie (brutto) und einer Reichweite von bis zu 578 Kilometern (WLTP) erwies sich der Škoda Elroq als absolut alltagstauglich. Auch längere Strecken waren für Milena kein Problem. „Und wenn man doch laden muss, geht das überraschend schnell“, sagt sie. Dank Schnellladefunktion ist der Akku in rund 28 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen - ein Punkt, der für sie im Laufe des Jahres immer wichtiger wurde.

(Bild: krone.tv)
(Bild: krone.tv)
(Bild: krone.tv)

Leise, kraftvoll, komfortabel
286 PS, 0 auf 100 km/h in 6,6 Sekunden - und das nahezu geräuschlos: Besonders das ruhige, dynamische Fahrgefühl hat Milena begeistert. „Man steigt ein, fährt los und fühlt sich sofort entspannt.“ Auch die Assistenzsysteme und das teilautonome Fahren haben sie überzeugt. Ihr Fazit nach zwölf Monaten:

Zitat Icon

„Das Fahrgefühl ist einfach unglaublich angenehm.“

Milena Tomic, Gewinnerin beim „Krone“-Gewinnspiel im Rahmen der Wiener Elektro Tage

Elektromobilität im Alltag angekommen
Nun heißt es Abschied nehmen vom Škoda Elroq – nicht ohne ein wenig Wehmut. „Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, will man eigentlich nicht mehr zurück“, sagt Milena mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn nun ist es an der Zeit, das Fahrzeug zurückzugeben.

(Bild: krone.tv)

Doch ihr einjähriger Praxistest zeigt eindrucksvoll: Elektromobilität ist längst keine Zukunftsvision mehr, sondern funktioniert im Alltag – leise, komfortabel und unkompliziert.

Die Wiener Elektro Tage haben genau das bewiesen. Und für Milena war das Gewinnspiel nicht nur ein Glückstreffer, sondern der Einstieg in eine neue Art der Mobilität.

Motor
23.02.2026 18:25
krone.tv

Ein Jahr elektrisch unterwegs mit dem Skoda Elroq
