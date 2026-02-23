Ein Jahr elektrisch unterwegs mit dem Skoda Elroq

Vor einem Jahr erfüllte sich für Milena Tomic aus Wien ein besonderer Traum: Beim „Krone“-Gewinnspiel im Rahmen der Wiener Elektro Tage gewann sie einen brandneuen Škoda Elroq und durfte den vollelektrischen Kompakt-SUV ein ganzes Jahr lang im Alltag testen. Jetzt ist die Zeit gekommen, den Wagen zurückzugeben – und das Fazit fällt eindeutig aus.