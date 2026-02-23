Vorteilswelt
Nach Andrew

Epstein-Fall: Ex-EU-Kommissar Mandelson verhaftet!

Außenpolitik
23.02.2026 18:33
Peter Mandelson wenige Tage vor seiner Festnahme in London
Peter Mandelson wenige Tage vor seiner Festnahme in London
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Nächster Paukenschlag in Großbritannien nach der Festnahme von Ex-Prinz Andrew: Medienberichten zufolge wurde der hochrangige, frühere Minister Peter Mandelson festgenommen. Der Haftgrund ist derselbe wie bei dem gefallenen Royal ...

0 Kommentare

Peter Mandelson bekleidete unter Tony Blair bereits das Ministeramt für Handel und Industrie, von 2004 bis 2008 war der Labour-Politiker Handelskommissar in der Europäischen Kommission. Anschließend war er unter Premierminister Gordon Brown von 2008 bis 2010 erneut britischer Wirtschaftsminister. Der amtierende britische Premier Keir Starmer machte den 72-Jährigen, der auch britischer Botschafter in den USA war, zu seinem Stabschef. 

Anfang Februar 2026 folgte der Rücktritt
Allerdings kamen bereits im September 2025 erste Vorwürfe auf, dass Mandelson engen Kontakt zu Jeffrey Epstein gehabt habe. Der Verdacht hielt sich hartnäckig und wurde von neu veröffentlichten Akten auch untermauert. Anfang des Monats zog sich Mandelson daher aus der Politik zurück, erklärte seinen Parteiaustritt und den Rücktritt von sämtlichen politischen Ämtern. 

Am Montagabend berichteten britische Medien, dass Mandelson festgenommen wurde, unter demselben Vorhalt wie der gefallene Prinz Andrew: „Suspicion of misconduct in public office“ – also Amtsmissbrauch. Die Polizei bestätigte die Festnahme eines „72-jährigen Mannes an einer Adresse in Camden“, allerdings ohne den Namen zu nennen. Der Verdächtige sei zur Vernehmung auf dein Polizeirevier gebracht worden, an seinem Wohnsitz würden weitere Durchsuchungen laufen. 

Die Verstrickung Mandelsons in die Epstein-Affäre macht einmal mehr deutlich, wie viele hochrangige Politiker und Wirtschaftspersönlichkeiten in das Netzwerk des Sexualstraftäters und mutmaßlichen Menschenhändlers Epstein involviert waren. Epstein war im August 2019 tot in seiner Zelle gefunden worden, er soll Suizid begangen haben. 

Die Infografik zeigt die Chronologie des Falls Epstein von 2005 bis 2026. 2005 werden erste Vorwürfe gegen Jeffrey Epstein wegen Missbrauchs bekannt. 2008 folgt eine erste Verurteilung. 2014 und 2015 geraten die Vorwürfe erneut in die Öffentlichkeit, unter anderem mit Anschuldigungen gegen einen britischen Prinzen. 2019 wird Epstein wegen Menschenhandels verhaftet und wird später tot in seiner Zelle aufgefunden. 2021/22 wird seine enge Vertraute, Ghislaine Maxwell zu 20 Jahren Haft verurteilt. 2025 werden nach Beschluss des US-Kongresses Akten zum freigegeben – zahlreiche Stellen sind geschwärzt. 2026 wird Ex-Prinz Andrew wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen. Quelle: APA.

Druck auf Starmer dürfte steigen
Durch die Festnahme dürfte der politische Druck auf den britischen Premier Keir Starmer zunehmen, der Mandelson zum Botschafter ernannt hatte. Mandelson galt jahrelang als graue Eminenz der Labour Party. Mehrmals musste er wegen Skandalen zurücktreten, kam aber wieder zurück. Er hatte mehrere Ministerposten inne, war Mitglied des Oberhauses und auch EU-Kommissar. Erst kürzlich legte er sein Mandat im House of Lords zurück und trat auch aus der Labour Party aus.

Lesen Sie auch:
Mehr als drei Millionen Seiten an Dokumenten hat das US-Justizministerium zu Jeffrey Epstein ...
Wegen Epstein-Affäre
Hochrangiger britischer Politiker in Bedrängnis
02.02.2026
Verbindung zu Epstein
Großbritannien feuert Mandelson als US-Botschafter
11.09.2025

Erst in der vergangenen Woche hatte die Polizei den früheren britischen Prinzen Andrew wegen dessen Verbindung zu Epstein festgenommen. Am Wochenende wurden auf königlichen Anwesen Hausdurchsuchungen durchgeführt, die auch am Montag fortgesetzt werden sollten. Wie Mandelson wird auch Andrew Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt vorgeworfen. Er soll in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter Informationen an den US-Finanzier Epstein weitergeleitet haben.

Außenpolitik
23.02.2026 18:33
Nach Andrew
Epstein-Fall: Ex-EU-Kommissar Mandelson verhaftet!
Hohe Lohnnebenkosten
Marterbauer will Senkung diskutieren, wenn …
Wiens Hacker erbost
„Wie kommt NÖ auf die Idee, mir Befehle zu geben?“
Diskutieren Sie mit!
Wie politisch sollten Musiker sein?
Handelsstreit
„Reines Zollchaos“: EU stoppt Deal mit Trump
