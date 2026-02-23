Epstein-Fall: Ex-EU-Kommissar Mandelson verhaftet!

Die Infografik zeigt die Chronologie des Falls Epstein von 2005 bis 2026. 2005 werden erste Vorwürfe gegen Jeffrey Epstein wegen Missbrauchs bekannt. 2008 folgt eine erste Verurteilung. 2014 und 2015 geraten die Vorwürfe erneut in die Öffentlichkeit, unter anderem mit Anschuldigungen gegen einen britischen Prinzen. 2019 wird Epstein wegen Menschenhandels verhaftet und wird später tot in seiner Zelle aufgefunden. 2021/22 wird seine enge Vertraute, Ghislaine Maxwell zu 20 Jahren Haft verurteilt. 2025 werden nach Beschluss des US-Kongresses Akten zum freigegeben – zahlreiche Stellen sind geschwärzt. 2026 wird Ex-Prinz Andrew wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen. Quelle: APA.