3000 Rosen und Nougatherzen: So schenkt Salzburg

Senioren in Angst: „Trauen uns nicht mehr raus“
Drogen im Park
14 Millionen Euro geben die Salzburger am Valentinstag aus. Was heuer neben den Klassikern angesagt ist - die „Krone“ hat sich umgeschaut. Warum es auch mal schwarze Rosen sein dürfen und was eine Floristin selbst zum Tag der Liebe bekommt.
Im Blumengeschäft Neuhauser in der Salzburger Imbergstraße sieht man rot. Aber nicht nur langstielige dunkle Rosen, sondern auch leuchtende Anemonen und samtige Gerbera. Schon seit Tagen laufen die Vorbereitungen für den Valentinstag am morgigen Samstag. „Zu 90 Prozent kaufen Männer bei uns ein“, erzählt Eveline Größlinger der „Krone“, die das Geschäft mit ihrem Mann führt.
