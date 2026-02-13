3000 Rosen und Nougatherzen: So schenkt Salzburg

Im Blumengeschäft Neuhauser in der Salzburger Imbergstraße sieht man rot. Aber nicht nur langstielige dunkle Rosen, sondern auch leuchtende Anemonen und samtige Gerbera. Schon seit Tagen laufen die Vorbereitungen für den Valentinstag am morgigen Samstag. „Zu 90 Prozent kaufen Männer bei uns ein“, erzählt Eveline Größlinger der „Krone“, die das Geschäft mit ihrem Mann führt.