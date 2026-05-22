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Im Frühverkehr

Mit 1,38 Promille und kaputten Reifen unterwegs

Salzburg
22.05.2026 15:30
Am Morgen schlug der Alkoholtest in Saalfelden an.
Am Morgen schlug der Alkoholtest in Saalfelden an.(Bild: P. Huber)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

In Saalfelden wurde die Polizei am Freitagvormittag auf ein Auto aufmerksam. Denn zwei Reifen waren kaputt. Wie sich herausstellte, hatte die Fahrerin in der Nacht davor den Randstein touchiert. 

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Gegen 7:30 Uhr stoppte die Polizei eine 29-jährige Pinzgauerin. Sie sagte, dass sie in der Nacht zuvor die beiden Reifen an der rechten Fahrzeugseite beschädigt hatte. 

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Die Beamten führten einen Alkoholtest durch. Dieser verlief mit 1,38 Promille positiv. Die Lenkberechtigung wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, die Fahrerin wird angezeigt. 

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