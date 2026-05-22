Mit 1,38 Promille und kaputten Reifen unterwegs

In Saalfelden wurde die Polizei am Freitagvormittag auf ein Auto aufmerksam. Denn zwei Reifen waren kaputt. Wie sich herausstellte, hatte die Fahrerin in der Nacht davor den Randstein touchiert.
Gegen 7:30 Uhr stoppte die Polizei eine 29-jährige Pinzgauerin. Sie sagte, dass sie in der Nacht zuvor die beiden Reifen an der rechten Fahrzeugseite beschädigt hatte.
Die Beamten führten einen Alkoholtest durch. Dieser verlief mit 1,38 Promille positiv. Die Lenkberechtigung wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, die Fahrerin wird angezeigt.
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