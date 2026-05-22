Wieder mehrere Alkosünder am Steuer gestoppt

Ebenso am Donnerstagabend saß ein 23-Jähriger in Eben betrunken am Steuer. Er hatte 1,22 Promille Alkohol im Blut. Kurz darauf stoppte die Polizei in Zederhaus einen 39-jährigen Autofahrer. Auch er hatte getrunken: 1,12 Promille. In Hof war schließlich noch für einen 40-jährigen Autofahrer mit 0,88 Promille Endstation. Alle gestoppten Alkosünder werden nun angezeigt.