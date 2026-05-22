Wieder mehrere Alkosünder am Steuer gestoppt

Wieder gingen der Salzburger Polizei mehrere Alkofahrer ins Netz. Vier Lenker, die zu tief ins Glas geschaut hatten, mussten ihre Führerscheine abgeben.
Donnerstagabend wurde gegen 17 Uhr ein 58-jähriger Lenker in der Landeshauptstadt gestoppt. Ein Alkotest ergab bei ihm einen Wert von 0,82 Promille. Der Salzburger durfte nicht mehr weiterfahren.
Ebenso am Donnerstagabend saß ein 23-Jähriger in Eben betrunken am Steuer. Er hatte 1,22 Promille Alkohol im Blut. Kurz darauf stoppte die Polizei in Zederhaus einen 39-jährigen Autofahrer. Auch er hatte getrunken: 1,12 Promille. In Hof war schließlich noch für einen 40-jährigen Autofahrer mit 0,88 Promille Endstation. Alle gestoppten Alkosünder werden nun angezeigt.
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