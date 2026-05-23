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Kinderzeitung feiert

„Hier sprechen nicht Erwachsene für uns!“

Salzburg
23.05.2026 08:30
Marie, Matilde, Philippa, Josefine und Lovis sind in der Redaktion der „Plaudertasche“.
Marie, Matilde, Philippa, Josefine und Lovis sind in der Redaktion der „Plaudertasche“.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Heidi Geyer
Von Heidi Geyer

Generation Smartphone? Von wegen. In Salzburg machen Kinder eine Print-Zeitung. Die „Plaudertasche“ wird von Schülern gestaltet und feierte am Freitag ihre 100. Ausgabe. Die „Krone“ hat mit Kindern aus dem Redaktionsteam darüber gesprochen. 

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Ich war sehr aufgeregt, als ich mich selbst in der Zeitung gesehen hab!“, verrät die 10-jährige Lovis über ihre ersten Schritte als Journalistin. Wie bitte? Tatsächlich wird in Salzburg schon seit über 25 Jahren eine Zeitung von Kindern für Kinder produziert. Mehrere Kinderorganisationen unterstützen das Projekt. Die 60 Redaktionsmitglieder der „Plaudertasche“ sind acht- bis 13-jährige Kinder.

 Dreimal jährlich kommt die Zeitung heraus, jeweils in einer Auflage von 6500 Stück. An drei Ausgaben hat Lovis schon mitgewirkt. Stolz sind sie und ihre Mitstreiterinnen auf das Blatt. „Wir lernen, dass wir auch ein Mitspracherecht haben und zeichnen und schreiben dürfen, wie wir wollen!“, sagt Marie.

Wenn Kinder über Demokratie sprechen
Nachdem Philippas Mutter die „Plaudertasche“ für sie bestellt hatte, wollte die Zehnjährige auch selbst schreiben. Besonders Texte über Tiere und Kunst gefallen ihr. Lovis hat zuletzt Reime für die „Plaudertasche“ herausgesucht. Josefine zeichnet am liebsten einen speziellen Affen für die Zeitung.

In jeder Ausgabe sind Texte, Rätsel und Spiele, aber auch Zeichnungen und Bilder von den jungen ...
In jeder Ausgabe sind Texte, Rätsel und Spiele, aber auch Zeichnungen und Bilder von den jungen Macherinnen und Machern.(Bild: Markus Tschepp)

In der 100. Ausgabe haben die Kinder, die bei der Plaudertasche mitarbeiten, unter anderem mit Experten über Demokratie geredet. „Das Schöne daran ist: Hier sprechen nicht Erwachsene für uns Kinder. Sondern Kinder selbst“, sagt Philippa. Die Zeitung solle natürlich auch Spaß machen, sagt Lovis ganz kundenorientiert. Rätsel und Spiele sind deshalb ebenfalls drin.

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Marie hat zum Beispiel mal eine Anleitung für ein „Escape Room“-Spiel für die „Plaudertasche“ geschrieben. Selbstverständlich nachdem sie es selbst ausprobiert hatte. Lia Erber betreut als erwachsene Redaktionsleiterin die „Plaudertasche“ und versichert: „Die Zeitung machen die Kinder!“ Schon jetzt gebe es einige, deren Traumberuf es ist, Journalist zu werden. 

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