„Hier sprechen nicht Erwachsene für uns!“

Ich war sehr aufgeregt, als ich mich selbst in der Zeitung gesehen hab!“, verrät die 10-jährige Lovis über ihre ersten Schritte als Journalistin. Wie bitte? Tatsächlich wird in Salzburg schon seit über 25 Jahren eine Zeitung von Kindern für Kinder produziert. Mehrere Kinderorganisationen unterstützen das Projekt. Die 60 Redaktionsmitglieder der „Plaudertasche“ sind acht- bis 13-jährige Kinder.