Salzburgs Frauen kämpfen in Wien gegen Fluch

Vielmehr blickt sie positiv in Richtung Durchbruch vor dem Kasten. „Wir werden wieder alles geben und ich bin sicher, dass das mit dem Toreschießen dann auch wieder klappen wird“, ist Kobler zuversichtlich und will das Team gewohnt pushen. „Ich sehe mich schon eher als antreiberin in der Mannschaft. Mit 23 Jahren bin ich schon eine der älteren Spielerinnen und versuche den Jüngeren zu helfen“, sieht sie sich selbst als Führungsspielerin.