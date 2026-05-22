Nach Liga-Aus: Bischofshofen zittert um Mannschaft

Trio kehrt Bischofshofen den Rücken

Die Zukunft des Klubs ist also alles andere als sicher. Grund genug für die Spieler, sich umzusehen. Wenige Stunden nach der Bestätigung des Westliga-Aus haben gleich mehrere Bischofshofen-Kicker neue Vereinbarungen fixiert oder befinden sich in ernsthaften Verhandlungen. Chukwudebelu Obasi und Said Llambay wechseln bereits fix zu Nachbar St. Johann. Albin Begovic steht zudem hoch im Kurs. Torhüter Alexander Hillebrand sowie die Brüder Mirel und Mirnes Kahrimanovic dürften im Sommer in Hallein andocken. Fix sei aber laut Hallein-Sportboss David König noch nichts.