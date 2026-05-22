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Nach Liga-Aus: Bischofshofen zittert um Mannschaft

Salzburg: Sport-Nachrichten
22.05.2026 17:00
BSK-Kicker schauen sich nach neuen Klubs um.
BSK-Kicker schauen sich nach neuen Klubs um.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Das Ausscheiden des SK Bischofshofen 1933 aus der Westliga hat nun auch Auswirkungen auf die Mannschaft. Nur wenige Stunden nach der endgültigen Absage durch den Verband haben gleich zwei Spieler einen Vertrag bei einem anderen Klub unterschrieben. Weitere Spieler stehen ebenfalls bei der Konkurrenz hoch im Kurs. Die Pongauer zittern nun um den gesamten Kader! 

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Bischofshofen wird in der kommenden Saison keine Rolle in der Regionalliga Nord spielen. Grund dafür ist die fehlende ligataugliche Spielstätte, wie der Salzburger Fußballverband am Dienstagabend bekannt gab. Die „Krone“ berichtete ausführlich. Der BSK hat jedoch noch die Möglichkeit, sich bis zum 31. Mai für die Salzburger Liga, also eine Etage tiefer, anzumelden. Auch hierfür wird allerdings eine geeignete Spielstätte benötigt.

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Trio kehrt Bischofshofen den Rücken
Die Zukunft des Klubs ist also alles andere als sicher. Grund genug für die Spieler, sich umzusehen. Wenige Stunden nach der Bestätigung des Westliga-Aus haben gleich mehrere Bischofshofen-Kicker neue Vereinbarungen fixiert oder befinden sich in ernsthaften Verhandlungen. Chukwudebelu Obasi und Said Llambay wechseln bereits fix zu Nachbar St. Johann. Albin Begovic steht zudem hoch im Kurs. Torhüter Alexander Hillebrand sowie die Brüder Mirel und Mirnes Kahrimanovic dürften im Sommer in Hallein andocken. Fix sei aber laut Hallein-Sportboss David König noch nichts.

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Die Salinenstädter sind somit dabei, für die kommende Saison ordentlich aufzurüsten. Sie konnten zuvor bereits Max Danner, Denis Krijezi und Florian Wiedl aus Kuchl verpflichten. 

Bischofshofen zittert um gesamten Kader
Auch Torjäger Konstantinos Chatzipirpiridis wird nur schwer zu halten sein. In den kommenden Tagen dürften weitere Abgänge folgen, während auch die Zukunft des Trainers am seidenen Faden hängt. Am vergangenen Wochenende wollte sich Chefcoach Sean Caldwell noch nicht äußern, sagte aber jetzt: „Meine Zukunft ist aktuell offen. Die Salzburger Liga ist sicher nicht mein Ziel.“

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