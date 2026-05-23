Spitzenduo fixierte Aufstieg, Torflut dahinter

Neuer Punkterekord für Siezenheim

Im Rennen um Platz drei, der zum Aufstieg reichen könnte, verkürzte Siezenheim den Rückstand auf Bürmoos auf fünf Punkte. Die Vorstädter gewannen beim SAK gleich mit 5:1. „Vorbei war es aber erst mit dem 4:1. Das Team hat gezeigt, dass es immer wieder schwere Ausfälle verdauen kann. Aber: Spielerisch hat uns der SAK speziell zu Beginn vor große Probleme gestellt“, bilanzierte Trainer Felix Auinger. Der trotzdem happy sein konnte. Denn mit 45 Punkten gelang seiner Truppe ein neuer interner Punkterekord in der 16er-Salzburger Liga. Und überholte zugleich Bramberg, das in Eugendorf sang- und klanglos 0:4 unterlag. „So stelle ich mir das vor. Das war sehr souverän. Die haben nicht einen Schuss aufs Tor gebracht“, war Eugendorf-Sportvorstand Ivan Pecaranin begeistert.