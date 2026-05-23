Spitzenduo fixierte Aufstieg, Torflut dahinter

Der 26. Spieltag der Salzburger Liga hatte es am Freitagabend in sich. An der Spitze konnten Leader Grödig und Verfolger Hallein aufatmen, haben nach Siegen den Aufstieg in die neue Regionalliga Nord fixiert. Dahinter gab es eine wahre Torflut. In Hallwang fielen etwa zehn Goals, in Nonntal sechs.
Dabei begann der Hit zwischen Grödig und Bürmoos mit einem Schreckmoment. Denn einen gefühlvollen Schlenzer von Peterka konnte Hausherren-Goalie Grabovica mit viel Bravour an die Latte lenken. „Aber am Ende bekommen wir vier Gegentore nach Standards. Das darf halt nicht passieren, wenn man dort was mitnehmen will“, resümierte Bürmoos-Trainer Valentino Jovic. Grödig-Rückkehrer Fraunhuber (mit Maske nach Gesichtsfrakturen) traf doppelt, selbst der Ausfall von Leitz (Rücken) wurde kompensiert. Zur Feier des Tages ließ die Klubführung drei große Bierkrüge aufs Feld schleppen. Danach gab es eine zünftige Brettljause mit Schnitzel, Fleischlaberl und Schweinsbraten. „Das hat sich das Team redlich verdient“, grinste Präsident Christian Schwaiger und seilte sich gen Italien-Kurzurlaub ab.
Das Team soll sich jetzt feiern lassen. Der erste Schritt ist getan, so oft steigt man ja auch nicht auf. Der nächste Schritt ist dann der Titel.
Grödig-Präsident Christian Schwaiger weist den Weg
Verfolger steigt auch ohne Trainer auf
Mit dem 3:0 in Henndorf ist auch Verfolger Hallein rechnerisch durch. „Das ist das Wichtigste. Schönes Wetter, alles ist aufgegangen“, war Sportchef David König happy. Ein Doppelschlag von Huremovic und Mitterlechner stellte kurz vor Seitenwechsel die Weichen auf Sieg. Ayetigbo fixierte den Endstand 15 Minuten vor Schluss in Überzahl. Betreut wurden die Tennengauer von „Co“ Marius Richter. Denn für den Saisonrest übernimmt Chefcoach Christoph Lessacher die Juniors, um den Klassenerhalt in der 2. Landesliga Nord zu schaffen.
Neuer Punkterekord für Siezenheim
Im Rennen um Platz drei, der zum Aufstieg reichen könnte, verkürzte Siezenheim den Rückstand auf Bürmoos auf fünf Punkte. Die Vorstädter gewannen beim SAK gleich mit 5:1. „Vorbei war es aber erst mit dem 4:1. Das Team hat gezeigt, dass es immer wieder schwere Ausfälle verdauen kann. Aber: Spielerisch hat uns der SAK speziell zu Beginn vor große Probleme gestellt“, bilanzierte Trainer Felix Auinger. Der trotzdem happy sein konnte. Denn mit 45 Punkten gelang seiner Truppe ein neuer interner Punkterekord in der 16er-Salzburger Liga. Und überholte zugleich Bramberg, das in Eugendorf sang- und klanglos 0:4 unterlag. „So stelle ich mir das vor. Das war sehr souverän. Die haben nicht einen Schuss aufs Tor gebracht“, war Eugendorf-Sportvorstand Ivan Pecaranin begeistert.
Negativlauf beendet
Derweil siegte Straßwalchen erstmals seit 10. April wieder, beendete mit dem 2:1 bei Sorgenkind Puch seine Negativserie nach sieben Spielen in Liga und Landescup. „Segen für die Vereinsseele. Wir haben ja sehr viele Ausfälle“, freute sich Sportchef Max Chudoba über ein sportliches Geschenk der Mannschaft zu seinem Geburtstag. Weil Youngster Prünster die große Chance aufs 3:0 vergab, blieben die abstiegsbedrohten Heimischen im Spiel, konnten aufs 1:2 durch Grasegger in Überzahl aber nicht mehr nachlegen.
Kantersieg für Thalgau, lange Unterbrechung in Schwarzach
Weniger Sorgen im Kampf gegen den Relegationsplatz (Rang 15) haben nunmehr Thalgau und Schwarzach. Ersteres fertigte Fixabsteiger Hallwang trotz vieler Ausfälle beim Comeback von Goalie Nemeth mit 9:1 ab, Omanovic traf dreifach. „Aber da muss noch mehr kommen. 30 Punkte werden sicher nicht ausreichen“, stieg Obmann Stefan Eiterer auf die Euphoriebremse.
Derweil jubelte Schwarzach über ein 3:2 gegen dezimierte Neumarkter. Bitter für die Wallerseer: Yavuzer kegelte sich ohne Fremdeinwirkung im Fallen die Schulter aus, das Spiel war 15 Minuten unterbrochen. „Aber die Bänder blieben verschont. Ihm wurde die Schulter eingerenkt. Er war am Ende wieder mit Schlinge auf dem Platz“, atmete Trainer Stanislav Stevic durch. Schwarzach liegt damit sechs, Thalgau fünf Zähler über dem Strich. Weil Anif den dringend benötigten Dreier in Anthering einfuhr (siehe Bericht zum Fan.at-Spiel der Runde) und die Heimischen damit zurück auf den Schleudersitz verwies.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.