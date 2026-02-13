Vorteilswelt
Nach Kerns Rückzieher

Babler kämpft jetzt nur noch um ein gutes Ergebnis

Innenpolitik
13.02.2026 05:00
Babler wird vorerst im Amt bleiben und kämpft um ein gutes Resultat.
Babler wird vorerst im Amt bleiben und kämpft um ein gutes Resultat.(Bild: GEPA)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Kein Streichkonzert und kein namhafter Gegenkandidat: Vizekanzler Andreas Babler muss für die lang ersehnte Ruhe in den roten Reihen beim Parteitag am 7. März in Wien wohl zumindest die Rendi-Wagner-Marke von 75 Prozent der Delegiertenstimmen knacken.

0 Kommentare

Es ist schon wieder nichts passiert in der SPÖ. Wie berichtet, sagte der Ex-Kanzler Christian Kern trotz ernster Überlegungen und konkreter Übernahmepläne seines Kern-Teams die rote Revolution ab. Damit steht fest, dass der amtierende Parteichef Andreas Babler vorerst im Amt bleiben und sehr wahrscheinlich ohne chancenreichen Herausforderer beim Parteitag am 7. März auftreten wird.

Rebell will antreten
Einzig Parteirebell Berthold Felber hat bislang offiziell angekündigt, Babler herausfordern zu wollen. Felber, ein Unternehmer aus dem Mittelburgenland, versuchte sein Glück ja bekanntlich bereits bei vergangenen Parteitagen vergeblich – er erhielt aber etwa beim Sonderparteitag in Linz, als es zur Abstimmung zwischen Hans Peter Doskozil und Andreas Babler kam, keine einzige Delegiertenstimme.

Vielmehr wird Vizekanzler Andreas Babler daher gegen sein eigenes jüngstes Ergebnis kämpfen. 88,76 Prozent hat er zu verteidigen. Ein Wert, der ob der zuletzt so schlechten Umfrageergebnisse für Babler mittlerweile unerreichbar schien. Nach Kerns kampfloser Absage könnte sich das Blatt aber wenden.

Greift der „Solidarisierungseffekt“?
„In der SPÖ gibt es nach Aktionen wie diesen oft einen Solidarisierungseffekt“, verrät ein Insider. Auch „Streichkonzerte“ aus Babler-kritischen Bundesländern dürften mit Kerns Rückzug eher mit abgesagt worden sein. Intern gilt das Ergebnis von Bablers Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner (75,34 Prozent) als Richtwert dafür, wie viel Ruhe nach dem Parteitag in die SPÖ einkehren wird. 

