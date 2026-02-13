Babler kämpft jetzt nur noch um ein gutes Ergebnis

Greift der „Solidarisierungseffekt“?

„In der SPÖ gibt es nach Aktionen wie diesen oft einen Solidarisierungseffekt“, verrät ein Insider. Auch „Streichkonzerte“ aus Babler-kritischen Bundesländern dürften mit Kerns Rückzug eher mit abgesagt worden sein. Intern gilt das Ergebnis von Bablers Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner (75,34 Prozent) als Richtwert dafür, wie viel Ruhe nach dem Parteitag in die SPÖ einkehren wird.