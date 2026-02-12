Brau Union verkaufte sieben Prozent weniger Bier

Die Brau Union ist mit großem Abstand Marktführer in Österreich und machte zuletzt gut 900 Millionen Euro Umsatz. Zu ihr gehören Biermarken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger, Schladminger und Edelweiss. Rund die Hälfte des hierzulande produzierten Bieres entfällt auf den Konzern, der von veränderten Rahmenbedingungen freilich ebenso wie seine Konkurrenten nicht verschont bleibt: Neben der Konsumzurückhaltung wirbelte zuletzt vor allem das Dosenpfand den Markt auf, Böhm rechnet hier mit längerfristigen Einschnitten. Denn bis sich Konsumgewohnheiten normalisieren würden, dauere es – außerdem lohne sich der Kauf für viele ausländische Konsumenten, die sich in den Grenzregionen mit österreichischem Bier versorgen, durch das Pfand weniger. Der Manager verwies auch auf Deutschland, wo es nach der Pfandeinführung viele Jahre gedauert habe, bis die negativen Effekte für die Brauereien verpufft seien.