Flaute bei Brauereien
Unsere Nachbarn trinken so wenig Bier wie noch nie
Der Bierabsatz in Deutschland ist im Vorjahr auf ein Rekordtief gefallen. Der Deutsche Brauerbund führt das auch auf das schlechte Konsumklima zurück.
Die deutschen Brauereien haben im vergangenen Jahr noch einmal deutlich weniger Bier abgesetzt als in den Jahren zuvor. Die Menge ging um den Rekordwert von 6,0 Prozent auf rund 7,8 Milliarden Liter zurück, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.
Selbst zu Corona war Absatz deutlich höher
Das war die kleinste Menge seit Einführung der Statistik im Jahr 1993. Selbst in den Corona-Jahren 2020 und 2021 setzten die Betriebe noch deutlich mehr Bier ab. In der Steuerstatistik sind alkoholfreie Biere und Malztrunk nicht enthalten. Auch werden Importe aus Nicht-EU-Staaten nicht berücksichtigt.
Die Brauereien bekommen ähnlich wie Handel und Gaststätten die massive Konsumzurückhaltung der Verbraucher zu spüren.
Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauerbundes (DBB)
Gesünderer Lebensstil
Der Bierabsatz in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. Gründe sind ein gesünderer Lebensstil ohne Alkohol, geänderte Trinkgewohnheiten und allgemein die Alterung der Gesellschaft.
Biernation Deutschland international „nur“ noch auf Platz 10
- Das deutsche Reinheitsgebot, Biergärten im Sommer und die Maß auf dem Oktoberfest: Die Bierkultur ist eng mit Deutschland verbunden. Dennoch ging der Bierkonsum in den vergangenen Jahren deutlich zurück.
- Im internationalen Vergleich rutschte Deutschland mit einem Pro-Kopf-Jahreskonsum von 86,9 Litern vom achten auf den zehnten Rang ab. Angeführt wird der „Beer Report“ der japanischen Kirin Holdings, zu der auch die Kirin-Brauerei gehört, von Tschechien. Dort lag der Pro-Kopf-Konsum im Jahr 2024 bei 148,8 Litern. Auf Platz zwei liegt Litauen, auf Platz drei Österreich.
Der Deutsche Brauerbund (DBB) beklagt zudem aktuell das schlechte Konsumklima. „Die Brauereien bekommen ähnlich wie Handel und Gaststätten die massive Konsumzurückhaltung der Verbraucher zu spüren“, sagte DBB-Hauptgeschäftsführer Holger Eichele. Die Situation der Gastronomie sei weiterhin besorgniserregend, viele Betriebe hätten sich seit der Pandemie nicht erholt.
Steuerfreies Bier fällt noch stärker
Der Löwenanteil von 82,5 Prozent des Bieres wurde im Inland verkauft. Hier betrug der mengenmäßige Rückgang 5,8 Prozent. Die restlichen 17,5 Prozent wurden nicht versteuert, weil sie in den Export gegangen sind oder als sogenannter Haustrunk an die Beschäftigten der Brauereien gegeben wurden. In diesem Bereich ging die Menge im Vergleich zum Vorjahr rund 7,0 Prozent zurück.
