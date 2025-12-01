Brau Union ist offen für Vergleichsgespräche

Es sei „kein Problem“ gewesen, dass man auf Rechnung der Brau Union außer Bier keine andere Getränke verkauft habe, sagte der steirische Brau-Union-Lieferpartner auf Nachfrage der vorsitzenden Richterin Eva Maria Vetter. Österreichs größter Braukonzern forciert aufgrund des stagnierenden Biergeschäfts seit einigen Jahren den eigenen Handel mit alkoholfreien Getränken. Ob es irgendeinen Druck von Brau Union gegeben habe, verneinte der Unternehmer. „Kleine Probleme“ gebe es immer. „Prinzipiell ist die Zusammenarbeit mit der Brau Union nicht schlecht.“ Zwei Problembereiche seien auch gelöst worden. Seit zwei, drei Jahren gebe es nun auch attraktive Bierkisten-Rabatte für Getränkehändler und seit kurzem dürfe er als steirischer Logistikpartner wieder Streckenlieferungen in Kärnten machen.