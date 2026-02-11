BYD Atto 3 Evo: Kompakt-SUV jetzt mit 800 Volt

Technisch legt der Evo deutlich zu. So wird das SUV künftig nicht mehr ausschließlich mit Frontantrieb, sondern auch mit Heck- oder Allradantrieb angeboten. Basis ist die weiterentwickelte E-Plattform 3.0 mit 800-Volt-Architektur, die höhere Ladeleistungen und mehr Effizienz ermöglicht. Eine Batterie mit 75 kWh Kapazität ist künftig Standard. Sie erlaubt DC-Schnellladen mit bis zu 220 kW. Damit soll sich die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent auf rund 25 Minuten verkürzen.