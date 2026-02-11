BYD Atto 3 Evo: Kompakt-SUV jetzt mit 800 Volt

Mehr Spannung, mehr Antrieb, mehr Tempo: Der BYD Atto 3 Evo bringt 800-Volt-Technik, bis zu 449 PS und deutlich mehr Reichweite. Auch Platz und Ausstattung legen zu.
Der Atto 3 war eines der ersten Pkw-Modelle, die BYD offiziell bei uns vertrieben hat. Jetzt hat das 2023 eingeführte Kompakt-SUV ein umfassendes Update erhalten.
Technisch legt der Evo deutlich zu. So wird das SUV künftig nicht mehr ausschließlich mit Frontantrieb, sondern auch mit Heck- oder Allradantrieb angeboten. Basis ist die weiterentwickelte E-Plattform 3.0 mit 800-Volt-Architektur, die höhere Ladeleistungen und mehr Effizienz ermöglicht. Eine Batterie mit 75 kWh Kapazität ist künftig Standard. Sie erlaubt DC-Schnellladen mit bis zu 220 kW. Damit soll sich die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent auf rund 25 Minuten verkürzen.
Die heckgetriebene Variante bietet 230 kW/313 PS und 380 Nm, sprintet in 5,5 Sekunden auf 100 km/h und ermöglicht laut WLTP bis zu 510 Kilometer Reichweite. Zum Vergleich: Der bisherige Atto 3 mit rund 60 kWh kommt auf 420 Kilometer. Die Allradversion mit zwei Motoren kommt auf 330 kW/449 PS und 560 Nm, beschleunigt in 3,9 Sekunden auf 100 km/h und schafft etwa 470 Kilometer. In beiden Fällen beträgt die gebremste Anhängelast 1,5 Tonnen. V2L ist serienmäßig an Bord.
Der Rest ist Detailarbeit
Die Außenabmessungen bleiben erhalten, Detailänderungen an Schürzen, Rädern und Spoiler schärfen den Auftritt leicht. Die neue Plattform erlaubt ein besseres Packaging. Unter anderen wächst der Kofferraum auf 490 bis 1360 Liter. Hinzu kommt ein 101 Liter großer Frunk unter der Fronthaube.
Das Cockpit präsentiert sich aufgeräumter als bisher. Neu ist ein auf 8,8 Zoll gewachsenes Kombiinstrument, während der drehbare Touchscreen seine Größe von 15,6 Zoll behält. Das Infotainment-System integriert Google-Dienste sowie eine sprachgesteuerte Assistenz mit cloudbasierter KI. Der Fahrwahlhebel wurde an die Lenksäule verlegt, was Platz in der Mittelkonsole schafft. Je nach Ausstattung sind ein Head-up-Display, beheizbare Rücksitze und ein Panorama-Glasdach erhältlich.
Auch bei der Sicherheit legt der Evo nach: Serienmäßig sind sieben Airbags sowie ein umfangreiches Assistenzpaket mit Abstandsregeltempomat, Querverkehrswarnern, Totwinkelüberwachung und Spurhaltefunktion enthalten. Neben sechs Jahren Fahrzeuggarantie gewährt BYD acht Jahre bzw. bis zu 250.000 Kilometer Garantie auf die Batterie.
Bestellstart für den BYD Atto 3 Evo ist in Österreich am 23. Februar – bis dahin werden auch keine Preise verraten. In Deutschland ist er zu Preisen ab 44.900 Euro bereits bestellbar.
