Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehr als ein Facelift

BYD Atto 3 Evo: Kompakt-SUV jetzt mit 800 Volt

Motor
11.02.2026 10:34
(Bild: BYD)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mehr Spannung, mehr Antrieb, mehr Tempo: Der BYD Atto 3 Evo bringt 800-Volt-Technik, bis zu 449 PS und deutlich mehr Reichweite. Auch Platz und Ausstattung legen zu.

0 Kommentare

Der Atto 3 war eines der ersten Pkw-Modelle, die BYD offiziell bei uns vertrieben hat. Jetzt hat das 2023 eingeführte Kompakt-SUV ein umfassendes Update erhalten.

Technisch legt der Evo deutlich zu. So wird das SUV künftig nicht mehr ausschließlich mit Frontantrieb, sondern auch mit Heck- oder Allradantrieb angeboten. Basis ist die weiterentwickelte E-Plattform 3.0 mit 800-Volt-Architektur, die höhere Ladeleistungen und mehr Effizienz ermöglicht. Eine Batterie mit 75 kWh Kapazität ist künftig Standard. Sie erlaubt DC-Schnellladen mit bis zu 220 kW. Damit soll sich die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent auf rund 25 Minuten verkürzen.

Dank 800-Volt-System geht das Laden jetzt schneller.
Dank 800-Volt-System geht das Laden jetzt schneller.(Bild: BYD)
(Bild: BYD)
(Bild: BYD)
(Bild: BYD)
(Bild: BYD)
(Bild: BYD)
(Bild: BYD)
(Bild: BYD)

Die heckgetriebene Variante bietet 230 kW/313 PS und 380 Nm, sprintet in 5,5 Sekunden auf 100 km/h und ermöglicht laut WLTP bis zu 510 Kilometer Reichweite. Zum Vergleich: Der bisherige Atto 3 mit rund 60 kWh kommt auf 420 Kilometer. Die Allradversion mit zwei Motoren kommt auf 330 kW/449 PS und 560 Nm, beschleunigt in 3,9 Sekunden auf 100 km/h und schafft etwa 470 Kilometer. In beiden Fällen beträgt die gebremste Anhängelast 1,5 Tonnen. V2L ist serienmäßig an Bord.

Der Rest ist Detailarbeit
Die Außenabmessungen bleiben erhalten, Detailänderungen an Schürzen, Rädern und Spoiler schärfen den Auftritt leicht. Die neue Plattform erlaubt ein besseres Packaging. Unter anderen wächst der Kofferraum auf 490 bis 1360 Liter. Hinzu kommt ein 101 Liter großer Frunk unter der Fronthaube.

(Bild: BYD)
(Bild: BYD)
(Bild: BYD)
(Bild: BYD)
(Bild: BYD)
Statt eines Haltegriffs gibt es über der Fahrertür einen Sonnenbrillenhalter.
Statt eines Haltegriffs gibt es über der Fahrertür einen Sonnenbrillenhalter.(Bild: BYD)
(Bild: BYD)
(Bild: BYD)
(Bild: BYD)

Das Cockpit präsentiert sich aufgeräumter als bisher. Neu ist ein auf 8,8 Zoll gewachsenes Kombiinstrument, während der drehbare Touchscreen seine Größe von 15,6 Zoll behält. Das Infotainment-System integriert Google-Dienste sowie eine sprachgesteuerte Assistenz mit cloudbasierter KI. Der Fahrwahlhebel wurde an die Lenksäule verlegt, was Platz in der Mittelkonsole schafft. Je nach Ausstattung sind ein Head-up-Display, beheizbare Rücksitze und ein Panorama-Glasdach erhältlich.

Lesen Sie auch:
BYD-Vizepräsidentin Stella Li unterhält sich in Zhengzhou blendend im Gespräch mit Journalisten.
Krone Plus Logo
Hightech und MW-Laden
BYD stürmt Europa: Was treibt Sie an, Stella Li?
19.11.2025
Mit „Super-Hybrid“
BYD Seal 6 Touring: Rettung für die Großfamilie?
24.12.2025
Krise beim Chinesen?
Absatzeinbruch: BYD drosselt Produktion drastisch
02.02.2026

Auch bei der Sicherheit legt der Evo nach: Serienmäßig sind sieben Airbags sowie ein umfangreiches Assistenzpaket mit Abstandsregeltempomat, Querverkehrswarnern, Totwinkelüberwachung und Spurhaltefunktion enthalten. Neben sechs Jahren Fahrzeuggarantie gewährt BYD acht Jahre bzw. bis zu 250.000 Kilometer Garantie auf die Batterie. 

Bestellstart für den BYD Atto 3 Evo ist in Österreich am 23. Februar – bis dahin werden auch keine Preise verraten. In Deutschland ist er zu Preisen ab 44.900 Euro bereits bestellbar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Knäckebrot süß-sauer
Lynk&Co 08: Budget-Range-Rover mit Reisequalitäten
Edition 50
Super-GTI: So knackig fährt VWs Jubiläums-Sportler
Die Studie Vision O gibt einen Ausblick auf den kommenden Skoda Octavia.
Andrang zur Automesse
Highlights auf der Vienna Drive – und eine Chance
„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Retro-Stromer für alle
Renault Twingo: Die Preise für den Sympathieträger
Bald in Österreich
Lynk & Co 02: Günstiger Neuling mit Volvo-Technik
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.181 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
196.287 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
185.680 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
968 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
909 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
739 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr Motor
Mehr als ein Facelift
BYD Atto 3 Evo: Kompakt-SUV jetzt mit 800 Volt
Knäckebrot süß-sauer
Lynk&Co 08: Budget-Range-Rover mit Reisequalitäten
Das ist sein Cockpit …
Ferrari Luce: E-Sportwagen wirft Schatten voraus
Gewinner und Verlierer
Zahlen für Jänner: Das ist die Automarke Nummer 1!
Realistische Tests
Euro NCAP erweitert Testprogramm: Was künftig gilt

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf