Tickets für einen besonderen Theaterabend gewinnen

Das Theater in der Josefstadt zeigt ab 27. Februar 2026 eine neue Inszenierung, die den Blick auf Macht, Verantwortung und gesellschaftlichen Wandel schärft. Die Produktion bietet ein intensives Bühnenerlebnis und Sie können bei der Premiere dabei sein!
Der Wissenschaftler Wolfgang Bergmann merkt, wie sein bisher sicheres Leben aus den Fugen gerät. Studierende wenden sich ab, die Universität distanziert sich, seine Ehe scheitert. In dieser Krise holt er sich Unterstützung aus der Welt der Technologie: einen humanoiden Androiden, der ihn versteht, niemals müde wird und auf jede Regung reagiert.
Künstliches Bewusstsein im Alltag
Mit der Ankunft der künstlichen Begleiterin verschieben sich die Rollen. Plötzlich wirkt der Professor wieder anschlussfähig, während sein Umfeld aus der Zeit gefallen scheint. Doch als der Freund seiner Tochter an den inneren Strukturen der Maschine zu arbeiten beginnt, überschreitet das Experiment eine unsichtbare Grenze: Die künstliche Partnerin beginnt, ihr eigenes Programm zu schreiben. Das Stück verhandelt so die zentrale Frage unserer Zeit: Sind uns menschenähnliche Systeme so lange sympathisch, wie sie klar als „anders“ erkennbar sind?
Autor Moritz Rinke zeigt, wie rasant sich unser Zusammenleben mit lernenden Maschinen verändert und wie schwer es fällt, Grenzen zwischen Mensch und Technik zu ziehen, wenn Emotion und Berechnung ineinandergreifen.
