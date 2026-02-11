Das „Krone“-Olympia-Forum!

Derzeit finden im beschaulichen Cortina d’Ampezzo in Italien die 25. Olympischen Winterspiele statt. Welche Wettkämpfe finden Sie am spannendsten und auf welche Bewerbe freuen Sie sich besonders? Diskutieren Sie mit!
Bereits zum 25. Mal treffen Sportler aus verschiedenen Nationen bei Olympischen Winterspielen aufeinander. Nur alle vier Jahre (die sogenannte „Olympiade“) werden die Spiele ausgetragen und man kämpft um Edelmetall und Prestige. Im ewigen Medaillenspiegel steht Österreich auf dem guten vierten Platz. Nur die Vereinigten Staaten, Norwegen und Deutschland sind hier vor uns „am Stockerl“.
Diskutieren Sie mit!
Was macht für Sie den Reiz der Olympischen Spiele aus? Welche Sportarten begeistern Sie am meisten? Wo rechnen Sie unseren Sportlern die besten Chancen auf Medaillen aus und wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? Was hat Ihnen bei den bisherigen Wettkämpfen am besten gefallen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!
