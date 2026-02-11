Das „Krone“-Olympia-Forum!

Diskutieren Sie mit!

Was macht für Sie den Reiz der Olympischen Spiele aus? Welche Sportarten begeistern Sie am meisten? Wo rechnen Sie unseren Sportlern die besten Chancen auf Medaillen aus und wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? Was hat Ihnen bei den bisherigen Wettkämpfen am besten gefallen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!