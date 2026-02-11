Vorteilswelt
Erkannte sich nicht

Jennifer Lawrence heute: „Ich war viel zu jung!“

Society International
11.02.2026 15:00
Jennifer Lawrence gewann 2013 den Oscar als beste Hauptdarstellerin in dem Film „Silver Lining“
Jennifer Lawrence gewann 2013 den Oscar als beste Hauptdarstellerin in dem Film „Silver Lining"
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die schon mit 22 Jahren mit dem Oscar ausgezeichnete US-Schauspielerin Jennifer Lawrence hadert mit ihrem frühen Ruhm. Kurz vor der nächsten Oscar-Verleihung enthüllt sie, wie es ihr damals ergangen ist. 

„Ich war viel zu jung“, sagte die 35-Jährige der Illustrierten „Bunte“. „Ich erinnere mich noch genau an meine erste große Award Season – ich saß da in Kleidern, in denen ich mich überhaupt nicht wiedererkannte.“

Weiterentwicklung
Geholfen bei der Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit habe ihr ihre Mutterrolle. „Ich glaube, mir hat die Perspektive des Kinds sehr geholfen“, sagte die zweifache Mutter dem Blatt.

„Gleichmäßige Energie“
„Zu verstehen, wie wichtig Verlässlichkeit, Ruhe und eine gleichmäßige Energie für so ein kleines Nervensystem sind, dieses Wissen dann umzukehren und emotional zu nutzen, war für mich sehr stark – und auch sehr bewegend.“

Lawrence wurde 2013 für ihre Hauptrolle in „Silver Linings“ mit dem Oscar ausgezeichnet. Bekannt ist sie auch aus den „Die Tribute von Panem“-Filmen.

