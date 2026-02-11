Opernball-Geflüster

Über Gagen, Steuern & Eskapaden: Ein Insider-Talk

Adabei-TV Clips
11.02.2026 14:00
0 Kommentare

Alljährlich stellt sich vor dem Opernball die Frage: Welche Superstars schreiten heuer über den roten Teppich – und was spielt sich im Hintergrund ab? Rund um Gagen, Verträge und Unternehmer-Deals ranken sich viele Geschichten. Einer, der Bescheid weiß, ist „Krone“-Unterhaltungschef Norman Schenz: Er plaudert mit Sasa Schwarzjirg aus dem Nähkästchen.

Hinter den Kulissen
80 Tieflader und wenig Schlaf – der Opernballumbau
Neuer Lugner?
Sharon Stone verzaubert Guschlbauer als Stargast
Mythos Opernball
Warum tanzen am Opernball verboten war
Folgen Sie uns auf