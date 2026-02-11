Über Gagen, Steuern & Eskapaden: Ein Insider-Talk

Alljährlich stellt sich vor dem Opernball die Frage: Welche Superstars schreiten heuer über den roten Teppich – und was spielt sich im Hintergrund ab? Rund um Gagen, Verträge und Unternehmer-Deals ranken sich viele Geschichten. Einer, der Bescheid weiß, ist „Krone“-Unterhaltungschef Norman Schenz: Er plaudert mit Sasa Schwarzjirg aus dem Nähkästchen.