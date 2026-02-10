Zahlen für Jänner: Das ist die Automarke Nummer 1!

Škoda sieht Tesla bei E-Autos im Rückspiegel

Spannend ist auch der Blick auf die rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge. Hier sieht die Hitliste der beliebtesten Marken ganz anders aus und offenbart einen harten Verdrängungswettbewerb: Die Führung hat überraschend Škoda mit einem Anteil von 13 Prozent an allen E-Auto-Neuzulassungen übernommen. Dicht dahinter folgt Elektropionier Tesla mit 11,9 Prozent. Ein echter Aufsteiger ist der chinesische Hersteller BYD, der es mit 9,7 Prozent bereits auf den dritten Platz geschafft hat und damit sogar die Marke Volkswagen bei E-Autos auf Rang vier (9,5 Prozent) verweist. Den fünften Platz belegt BMW mit einem Anteil von 7,3 Prozent. Diese Rangfolge zeigt, dass der Markt für Stromer dynamischer und offener ist denn je.