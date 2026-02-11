Opfer-Anwalt brachte Strafanzeige gegen Klinik ein

Hable erklärt: „Meiner Mandantin wurde mit diesem Vorgehen ein weiterer massiver Schaden zugefügt. Die Grundthematik ist: Muss jetzt jeder Patient, der einen Konflikt mit der Klinik hat, damit rechnen, dass seine Daten ohne Zustimmung an die Öffentlichkeit getragen werden?“ Beim Kern der Sache – einer möglichen schweren Körperverletzung aufgrund der Fehlbehandlung – sei man noch gar nicht angekommen.