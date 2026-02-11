ÖFB-Team erfährt Gegner für die Nations League

Viel ÖFB-Prominenz in Brüssel

Der ÖFB-Delegation in Brüssel gehört unter anderem Teamchef Ralf Rangnick an, der bis Sommer Vertrag hat und damit nach aktuellem Stand bei der kommenden Nations-League-Auflage nicht mehr im Amt wäre. Derzeit laufen Gespräche über eine Verlängerung. Außerdem in Belgien dabei sind Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll, Generalsekretär Thomas Hollerer, Geschäftsführer Bernhard Neuhold, Sportdirektor Peter Schöttel und Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer. Sie alle hoffen auf ein Los, das gute Chancen auf eine Rückkehr zu den Top-Nationen in Liga A ermöglicht.