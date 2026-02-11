Nana Falkner: „Ich kann es kaum fassen“

Nana Falkner, Powerstimme aus dem Mühlviertel, schreibt ihr Leben in ihren Songs neu. Sie fegte bei „The Voice of Germany“ die Coaches aus den Sesseln – es folgte ein gesundheitlicher Rückschlag, wie sie der „Krone“ verrät. Jetzt zündet sie mit ihrem Debütalbum „Selbstgespräche“ die nächste Stufe: Musik voll Echtheit, Emotion, Gänsehaut!
Von der Straße zu „The Voice“: Nana Falkner (25) aus Altenfelden ist eine ganz besondere junge Musikerin. Sie lebt mittlerweile in Wien, startete einst als Straßenmusikerin, von dort aus durch auf die große TV-Bühne – und sie gewann ein Publikum, das ihre Echtheit liebt.
Im „Krone“-Talk rekapituliert Falkner: „Ich bin sehr ehrgeizig und habe mir immer große Ziele gesetzt. Ich wollte bei ‘The Voice of Germany‘ dabei sein, einen Vierer-Buzzer bekommen – und durfte all das tatsächlich erleben.“
Buzzer und Krampfanfall
Dass sie nach ihrer erfolgreichen Teilnahme bei „The Voice of Germany“ einen Krampfanfall erlitten hat, wissen nicht viele. Doch dieser Moment wurde zum Ausgangspunkt für ihren Song „Willkommen im Licht“ – und vielleicht auch zum Motor für ihr frisches erstes Album, das soeben erschienen ist.
Die Fans glauben an sie
Denn sie musste viele Hürden überwinden. „Auch meine finanziellen Mittel waren zuerst begrenzt, da ich mir als Straßenmusikerin kaum etwas zur Seite legen konnte. Umso wichtiger war das große Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde“, sagt sie. Durch Crowdfunding – also ihre Fans – und die Förderung des Österreichischen Musikfonds ist es schließlich gelungen, dieses Projekt zu realisieren.
Das zentrale Thema ihres Debütalbums sind Selbstgespräche. „Vor allem jene, die ich seit der Zeit nach dem TV-Auftritt mit mir selbst führe. Das Album erzählt von Liebe, Erfolg und Scheitern, von alten Freundschaften und neuen Erkenntnissen, von Social Media und dem Erwachsenwerden in einer Welt, die sich manchmal sehr kaputt anfühlt.“
Und wie fühlt sich das neue Album an?
„Ich kann es immer noch kaum fassen – es ist unglaublich erfüllend.“ Ihre nächsten Ziele: „Die ‘Selbstgespräche‘-Tour ausweiten und möglichst viele Shows spielen.“ Ihr Mantra: „Der Weg ist das Ziel.“
Live zu sehen ist sie am Freitag, 13. Februar, im Ausweichquartier des Kultur Hofs im Volkshaus Franckviertel und am Samstag, 21. Februar, im Musik-Kulturclub Lembach.
