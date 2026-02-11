Nana Falkner: „Ich kann es kaum fassen“

Die Fans glauben an sie

Denn sie musste viele Hürden überwinden. „Auch meine finanziellen Mittel waren zuerst begrenzt, da ich mir als Straßenmusikerin kaum etwas zur Seite legen konnte. Umso wichtiger war das große Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde“, sagt sie. Durch Crowdfunding – also ihre Fans – und die Förderung des Österreichischen Musikfonds ist es schließlich gelungen, dieses Projekt zu realisieren.