LIVE ab 17 Uhr: 15-km-Damen-Einzel im Biathlon

Die Höhenlage der Olympia-Anlage auf 1600 Meter Seehöhe bereite ihr keine größeren Probleme. „Es geht schon alles ein bisschen zäher, aber ich steigere mich da nicht hinein, das geht hier allen gleich.“ Während Hauser bereits ihre vierten olympischen Spiele bestreitet, ist es für Anna Gandler eine Premiere. Die 25-Jährige will es trotzdem locker angehen. „Es ist eben viel Rummel um Olympia, aber grundsätzlich ist es eigentlich nichts anderes, was wir immer tun. Wir schießen auf die fünf Scheiben und laufen unsere Runden. Man muss das dann einfach ein bisschen abschalten, das ganze Rundherum und einfach das Ding machen, was man immer macht“, sagte Gandler. Als Vorgeschmack auf das Einzel hatte sie am Sonntag wie Hauser bereits die Mixed-Staffel bestritten und mit dem ÖOC-Team Rang sieben belegt. Die Höhe habe ihr ziemlich zugesetzt. „Das war schon ein ziemlich beinhartes Rennen. Ich hoffe, dass es im Einzel besser wird.“