Olympia im Ticker

LIVE ab 17 Uhr: 15-km-Damen-Einzel im Biathlon

Olympia
11.02.2026 04:57
Lisa Hauser
Lisa Hauser(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Biathlon bei den Olympischen Spielen: In Antholz steht heute der 15-km-Einzelbewerb der Damen auf dem Programm. Für Österreich sind Lisa Hauser, Anna Gandler, Anna Andexer und Tamara Steiner am Start. Wir berichten live (siehe unten).

Hier der LIVETICKER:

Die aus dem Antholzer Tal stammende Dorothea Wierer will sich zum Abschluss ihrer Erfolgskarriere auf heimischem Boden den Traum von Olympia-Gold erfüllen. Bei der WM 2020 gelang der Südtirolerin in Antholz mit den Titeln in der Verfolgung und im Einzel ein doppelter Coup. Sechs Jahre später gehört Wierer nach wie vor zu den Allerbesten. Das ab 14.15 Uhr anstehende Einzel ist die Paradedisziplin der 35-Jährigen.

Dorothea Wierer
Dorothea Wierer(Bild: GEPA)

Sieben ihrer 17 Weltcup-Siege holte Wierer in 15-km-Rennen- und auch das einzige in der laufenden Saison konnte sie gewinnen. Zu ihren stärksten Konkurrentinnen zählen mehrere Französinnen um Lou Jeanmonnot, die Öberg-Schwestern aus Schweden und ihre italienische Landsfrau Lisa Vittozzi. Beim Olympia-Auftakt im Mixed jubelte Wierer mit dem italienischen Team bereits über Silber, wodurch viel Druck von ihr abgefallen ist. „Das war ein wirklich schöner Start, weil es zuhause nicht einfach ist. Ich dachte ja, die Heim-WM war schwierig, aber das ist sogar noch ärger“, sagte Wierer. Ihre bisher einzige Olympia-Einzelmedaille hatte sie 2022 mit Bronze im Sprint geholt.

Hauser hofft auf „schöne Erfolge“
Die größten rot-weiß-roten Hoffnungen ruhen einmal mehr auf Lisa Hauser. Die Massenstart-Weltmeisterin von 2021 gewann zu Saisonbeginn eine Weltcup-Verfolgung, zwischendurch hatte sie aber auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Mittlerweile ist die Tirolerin wieder fit für Großtaten am Schauplatz ihres ersten Weltcupsieges vor fünf Jahren in einem Einzel. „Das ist schon eine Zeit lang her, der Sieg war unglaublich schön, bringt mir jetzt aber nicht mehr viel. Am Mittwoch ist ein Neustart“, sagte Hauser. Bei einer Strafminute pro Fehlschuss gelte es, am Schießstand besonders konzentriert zu arbeiten: „Wer viermal null schießt, ist vorne dabei.“ Ihr Traum von einer Medaille lebe, ihre Karriere sei aber auch schon so sehr schön verlaufen, betonte Hauser.

Lisa Hauser
Lisa Hauser(Bild: GEPA)

Die Höhenlage der Olympia-Anlage auf 1600 Meter Seehöhe bereite ihr keine größeren Probleme. „Es geht schon alles ein bisschen zäher, aber ich steigere mich da nicht hinein, das geht hier allen gleich.“ Während Hauser bereits ihre vierten olympischen Spiele bestreitet, ist es für Anna Gandler eine Premiere. Die 25-Jährige will es trotzdem locker angehen. „Es ist eben viel Rummel um Olympia, aber grundsätzlich ist es eigentlich nichts anderes, was wir immer tun. Wir schießen auf die fünf Scheiben und laufen unsere Runden. Man muss das dann einfach ein bisschen abschalten, das ganze Rundherum und einfach das Ding machen, was man immer macht“, sagte Gandler. Als Vorgeschmack auf das Einzel hatte sie am Sonntag wie Hauser bereits die Mixed-Staffel bestritten und mit dem ÖOC-Team Rang sieben belegt. Die Höhe habe ihr ziemlich zugesetzt. „Das war schon ein ziemlich beinhartes Rennen. Ich hoffe, dass es im Einzel besser wird.“

Gandler will Olympia genießen
Trotz der Herausforderung will sie Olympia auch genießen. „Die Kulisse ist mega mit den Bergen im Hintergrund. Ich hoffe, dass wir eine schöne Zeit haben, und dass wir auch was feiern dürfen“, sagte die Tochter des früheren ÖSV-Langlauf- und Biathlonchefs Markus Gandler. Dass ihr in Antholz bisher noch nichts Herausragendes gelungen sei, spiele keine große Rolle. „Es ist eine andere Ausgangssituation. Es war immer die dritte Station, wo man ein bissl müde hinkommt. Jetzt hatten wir eine Pause. Grundsätzlich habe ich auf der Höhe schon gute Ergebnisse gemacht, so wie in Amerika drüben.“

Anna Gandler
Anna Gandler(Bild: GEPA)

Während sie im österreichischen Team gesetzt ist, hat ihr Partner Emilien Claude bei den sehr stark aufgestellten Franzosen einen schweren Stand. „Er hat die Kurve gekratzt und hat mit dem Bandscheibenvorfall wirklich keinen leichten Weg gehabt“, sagte Gandler. Olympia zu zweit zu erleben, sei jedenfalls ein großes Geschenk. „Es ist cool, das gemeinsam zu erleben. Wir bauen uns gegenseitig auf“, erzählte sie. Die weiteren beiden österreichischen Starterinnen am Mittwoch werden die Debütantinnen Anna Andexer und Tamara Steiner sein.

