Aufnahmen belasten ICE-Mitarbeiter nach Schüssen

Schütze prahlte mit Treffsicherheit

Zu den nun veröffentlichten Beweismitteln gehören auch Textnachrichten, in denen Exum mit seiner Treffsicherheit prahlte. „Ich habe fünf Schüsse abgefeuert und sie hatte sieben Löcher. Schreibt das in euer Buch, Jungs“, schrieb er in einem Gruppenchat an Kollegen. Sein Vorgesetzter Gregory Bovino, der inzwischen als Einsatzleiter in Minneapolis abberufen wurde, lobte den Schützen in einer E-Mail für seinen „exzellenten Dienst“. Seinen Posten verlor Bovino nach der Tötung der beiden US-Zivilpersonen Renee Good und Alex Pretti, die im Abstand weniger Tage von ICE-Einsatzkräften in der Stadt erschossen wurden.