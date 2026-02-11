Vater erschießt Tochter nach Streit über Trump

Vater erklärte, er habe noch andere Töchter

Doch den Vater schien diese Argumentation nicht zu berühren: Er erklärte, dass er noch zwei weitere Töchter habe, die bei ihm lebten, sodass ihn das daher nicht so sehr aufregen würde. Diese Antwort machte Lucy sehr wütend und sie stürmte ins obere Stockwerk. Nur eine halbe Stunde, bevor sie abreisen sollte, führte sie ihr Vater schließlich in sein Schlafzimmer. Nur 15 Sekunden später sei ein Schuss gefallen, wie Lucys Freund berichtete.