Erstmals im Weltcup alle Kristallkugeln gewonnen

Johannes Aigner gewann beim Saisonfinale in Veysonnaz (Schweiz) Super-G und Slalom. Danach strahlte er: „Wir sind sehr glücklich, es ist die erste Saison, in der wir alle Kugeln geholt haben. Wir haben jedes Rennen bestritten und eine tolle Konstanz bewiesen, wir können richtig stolz sein. Wir finden, dass der Weltcup auch in einer olympischen Saison einen großen Stellenwert hat, deshalb haben wir alles mitgenommen und es ist voll aufgegangen. Den Erfolg werden wir jetzt genießen und dann den Fokus auf die Paralympics im März in Cortina richten.“