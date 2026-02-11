Donald Trump fordert: Ukraine soll EU beitreten

Wen würden Sie gerne auf den Opernball mitnehmen?
Diskutieren Sie mit!
Kommissionschefin Ursula von der Leyen lässt ernsthaft prüfen, wie das Kriegsgebiet möglichst schon im kommenden Jahr der Union beitreten kann.
Auf Druck von US-Präsident Donald Trump prüft die EU-Kommission unter ihrer besonders ukrainefreundlichen Chefin Ursula von der Leyen allen Ernstes, wie es der Ukraine ermöglicht werden könnte, bereits zu Jahresbeginn 2027 der Union beizutreten. Trump hat das erstmals im Dezember des Vorjahres gefordert und während des Weltwirtschafts-Forums im schweizerischen Davos die EU neuerlich gedrängt, das möglich zu machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.