Donald Trump fordert: Ukraine soll EU beitreten

Auf Druck von US-Präsident Donald Trump prüft die EU-Kommission unter ihrer besonders ukrainefreundlichen Chefin Ursula von der Leyen allen Ernstes, wie es der Ukraine ermöglicht werden könnte, bereits zu Jahresbeginn 2027 der Union beizutreten. Trump hat das erstmals im Dezember des Vorjahres gefordert und während des Weltwirtschafts-Forums im schweizerischen Davos die EU neuerlich gedrängt, das möglich zu machen.