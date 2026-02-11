Austrias Frauen erkämpfen bei Sparta Prag ein 0:0

Die Frauen der Wiener Austria haben sich eine sehr gute Ausgangsposition für den angestrebten historischen Erfolg geschaffen. Das Team von Stefan Kenesei erkämpfte sich am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel des Fußball-Europacups bei Sparta Prag ein 0:0. Mit einem Erfolg im Retourspiel nächsten Mittwoch (19.30 Uhr live auf krone.tv) in Wien würden die Austrianerinnen als erstes österreichisches Frauenteam in ein Europacup-Halbfinale einziehen.
Die Elf um Kapitänin Carina Wenninger war nach dem 2:1-Erfolg im nationalen Schlagerspiel am Samstag gegen Serienmeister St. Pölten mit viel Selbstbewusstsein nach Prag gereist. Vor 4.879 Fans im Stadion Letna schloss der Bundesliga-Tabellenführer auch an die starke Leistung an.
Austrias Defensive steht sicher
Sparta dominierte über weite Strecken die Partie, die Austria-Defensive mit den Routiniers Wenninger, Katharina Schiechtl und Virginia Kirchberger stand aber sehr gut. Die beste Chance der Tschechinnen, die vom Salzburger Michael Steiner trainiert werden, war ein Schuss von Michaela Khyrova, der die Latte streifte (13.). Auf der Gegenseite ging ein abgefälschter Schuss von Lotta Cordes knapp vorbei (72.).
Die Austria hat damit alle Chancen, den zweiten Prager Club zu eliminieren. In der zweiten Qualifikationsrunde hatten sich die Wienerinnen gegen Slavia nach einer 1:2-Niederlage in Prag im Rückspiel nach Elfmeterschießen durchgesetzt und den Europacup-Hauptbewerb erreicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.