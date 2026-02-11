Austrias Frauen erkämpfen bei Sparta Prag ein 0:0

Die Frauen der Wiener Austria haben sich eine sehr gute Ausgangsposition für den angestrebten historischen Erfolg geschaffen. Das Team von Stefan Kenesei erkämpfte sich am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel des Fußball-Europacups bei Sparta Prag ein 0:0. Mit einem Erfolg im Retourspiel nächsten Mittwoch (19.30 Uhr live auf krone.tv) in Wien würden die Austrianerinnen als erstes österreichisches Frauenteam in ein Europacup-Halbfinale einziehen.