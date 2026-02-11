Nicht nur in der Volleyball-Hochburg ganz groß

Das Lieblingsbuch immer im Gepäck

An freien Tagen besucht sie Sizilien, war bereits in Taormina und Palermo unterwegs. Immer im Gepäck: ihr Lieblingsbuch „Winter Garden“, ein Geschenk ihrer Schwester, das sie durch jede Saison begleitet. Ihre Familie ist zwischen Tirol und Bosnien verteilt. Eltern und Geschwister leben in der Heimat, ihr Mann und die Verwandten in Bosnien. In einer langen Auslandssaison fehlen jene besonders. „Wenn ich frei habe, versuche ich allen gerecht zu werden“, sagt die 25-Jährige. Galic ist sehr gläubig, deshalb darf auch ihr Rosenkranz auf Sizilien nicht fehlen. Vor jedem Spiel betet die Nationalteamspielerin und bittet um ein gutes, verletzungsfreies Spiel.